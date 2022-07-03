Владельцы Ман Сити покупают Палермо за 13 миллионов евро
Известный итальянский клуб войдет в империю City Football Group
Компания City Football Group, ключевым футбольным активом которой является английский «Манчестер Сити», крайне близка к завершению процедуры приобретения известного итальянского клуба «Палермо».
Ожидается, что за 80% акций клуба арабские инвесторы заплатят около 13 миллионов евро.
«Палермо» станет одиннадцатым футбольным клубом, входящим в империю City Football Group.
В 2019 году «Палермо» был признан банкротом, однако путем создания нового юрлица команде удалось пройти путь от Серии D до Серии В, куда «розово-черным» удалось выйти по итогам сезона-2021/22.
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