Владельцы Ман Сити покупают Палермо за 13 миллионов евро

Компания City Football Group, ключевым футбольным активом которой является английский «Манчестер Сити», крайне близка к завершению процедуры приобретения известного итальянского клуба «Палермо».

Ожидается, что за 80% акций клуба арабские инвесторы заплатят около 13 миллионов евро.

«Палермо» станет одиннадцатым футбольным клубом, входящим в империю City Football Group.

В 2019 году «Палермо» был признан банкротом, однако путем создания нового юрлица команде удалось пройти путь от Серии D до Серии В, куда «розово-черным» удалось выйти по итогам сезона-2021/22.