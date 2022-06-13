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  4. Его признали банкротом. Известный итальянский клуб вышел в Серию B
Италия
13 июня 2022, 06:15 | Обновлено 13 июня 2022, 06:25
211
0

Его признали банкротом. Известный итальянский клуб вышел в Серию B

В Палермо создали новую команду и пробираются вверх по ступенькам

13 июня 2022, 06:15 | Обновлено 13 июня 2022, 06:25
211
0
Его признали банкротом. Известный итальянский клуб вышел в Серию B
ФК Палермо

Известный итальянский клуб «Палермо» вышел в Серию B.

В ответном матче финала плей-офф за выход в Серию B «Палермо» обыграл «Падову» со счетом 1:0.

«Палермо» по сумме двух встреч (1:0, 1:0) обеспечил себе выход в Серию B. В последний раз команда играла во втором по силе дивизионе в сезоне 2018/19.

В октябре 2019 года «Палермо» был признан судом банкротом и прекратил свое существование, однако летом новая любительская команда заявилась в Серию D. По итогам сезона тогда «Палермо» вышел в Серию C.

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Источник Sport.ua
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