Его признали банкротом. Известный итальянский клуб вышел в Серию B
В Палермо создали новую команду и пробираются вверх по ступенькам
Известный итальянский клуб «Палермо» вышел в Серию B.
В ответном матче финала плей-офф за выход в Серию B «Палермо» обыграл «Падову» со счетом 1:0.
«Палермо» по сумме двух встреч (1:0, 1:0) обеспечил себе выход в Серию B. В последний раз команда играла во втором по силе дивизионе в сезоне 2018/19.
В октябре 2019 года «Палермо» был признан судом банкротом и прекратил свое существование, однако летом новая любительская команда заявилась в Серию D. По итогам сезона тогда «Палермо» вышел в Серию C.
HALF TIME ⏯— Palermo F.C. (@Palermofficial) June 12, 2022
A fine primo tempo il risultato è di 1-0. Non mollate ragazzi, NON MOLLATE! pic.twitter.com/PmKAwcSCRM
June 12, 2022
🏆 𝑨𝒍𝒛𝒂𝒍𝒂 𝒊𝒏 𝒄𝒊𝒆𝒍𝒐 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒏𝒐 💗🖤 pic.twitter.com/fH1VIVd5ch— Palermo F.C. (@Palermofficial) June 13, 2022
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