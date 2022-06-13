Его признали банкротом. Известный итальянский клуб вышел в Серию B

Известный итальянский клуб «Палермо» вышел в Серию B.

В ответном матче финала плей-офф за выход в Серию B «Палермо» обыграл «Падову» со счетом 1:0.

«Палермо» по сумме двух встреч (1:0, 1:0) обеспечил себе выход в Серию B. В последний раз команда играла во втором по силе дивизионе в сезоне 2018/19.

В октябре 2019 года «Палермо» был признан судом банкротом и прекратил свое существование, однако летом новая любительская команда заявилась в Серию D. По итогам сезона тогда «Палермо» вышел в Серию C.

HALF TIME ⏯



A fine primo tempo il risultato è di 1-0. Non mollate ragazzi, NON MOLLATE! pic.twitter.com/PmKAwcSCRM — Palermo F.C. (@Palermofficial) June 12, 2022