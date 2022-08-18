Миллиардер Джим Рэтклифф готов купить Манчестер Юнайтед
«Красные дьяволы» могут получить нового владельца
Английский миллиардер Джим Рэтклифф заинтересован в покупке «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что Рэтклифф сначала хочет купить часть акций, а затем выкупить и контрольный пакет.
«Сэр Джим Рэтклифф хочет купить долю акций «Манчестер Юнайтед» с целью дальнейшего получения полного контроля, если Глейзеры будут рады принять новые инвестиции.
Если клуб будет выставлен на продажу, Джим, безусловно, будет потенциальным покупателем», – сказал представитель бизнесмена The Times.
«Манчестер Юнайтед» не может выиграть титул АПЛ с 2013 года, а Лигу чемпионов – с 2008 года. Нынешний сезон АПЛ «манкунианцы» начали с двух поражений.
Ранее сообщалось, что семья Глейзеров, с 2005 года владеющая клубом, готова продать «МЮ».
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