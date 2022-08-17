Повлияли неудачи на поле? Владельцы МЮ готовы продать часть клуба

По информации британских СМИ, семья Глейзеров, которая владеет «Манчестер Юнайтед», рассматривает возможность продажи как минимум части клуба.

Сообщается, что Глейзеры готовы отдать часть акций МЮ ради привлечения новых инвесторов. Клуб официально отказался комментировать эти слухи.

Команда не может выиграть титул АПЛ с 2013 года, а Лигу чемпионов - с 2008 года. Нынешний сезон АПЛ МЮ начал с двух поражений.

Отметим, что в среду появились слухи о том, что клуб хочет приобрести Илон Маск, но позже бизнесмен опроверг эту информацию, хотя на фоне этой шутки акции МЮ временно подорожали на 17%.