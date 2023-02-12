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  4. Кто эти люди? Малиновский отреагировал на фэйл американских комментаторов
Италия
12 февраля 2023, 15:40 |
2713
2

Кто эти люди? Малиновский отреагировал на фэйл американских комментаторов

Руслан шокирован тем, что его обозвали российским футболистом

12 февраля 2023, 15:40 |
2713
2
Кто эти люди? Малиновский отреагировал на фэйл американских комментаторов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля состоялся матч 23-го тура чемпионата Франции по футболу между «Клермоном» и «Марселем». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей поля.

На 36-й минуте поединка был назначен штрафной в ворота «Клермона». К мячу подошел украинский полузащитник Руслан Малиновский. К сожалению, удар у Руслана не получился, и мяч пролетел намного выше ворот после прямого удара.

Комментаторам BeinSportUSA заявили, что этот был «спутникбол» от Малиновского, а также обозвали украинца россиянином и заявили, что этот мяч был отправлен на москву.

Руслан отреагировал на подобный фейл американских телевизионщиков. «Кто комментировал этот матч?», – написал украинец в твиттере под видео. Чуть позже он тегнул комментатора Фила Шейна, но ответа или извинений пока не было.

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Марсель Лига 1 видео комментаторы Клермон чемпионат Франции по футболу Руслан Малиновский
Источник Twitter
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Комментарии 2
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Алексей Левченко
Дебіли.
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+2
S K
Він ж обіймав москалів.ку недавно
Ответить
-4
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