Кто эти люди? Малиновский отреагировал на фэйл американских комментаторов
Руслан шокирован тем, что его обозвали российским футболистом
11 февраля состоялся матч 23-го тура чемпионата Франции по футболу между «Клермоном» и «Марселем». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей поля.
На 36-й минуте поединка был назначен штрафной в ворота «Клермона». К мячу подошел украинский полузащитник Руслан Малиновский. К сожалению, удар у Руслана не получился, и мяч пролетел намного выше ворот после прямого удара.
Комментаторам BeinSportUSA заявили, что этот был «спутникбол» от Малиновского, а также обозвали украинца россиянином и заявили, что этот мяч был отправлен на москву.
Руслан отреагировал на подобный фейл американских телевизионщиков. «Кто комментировал этот матч?», – написал украинец в твиттере под видео. Чуть позже он тегнул комментатора Фила Шейна, но ответа или извинений пока не было.
who commentated on this match?— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) February 12, 2023
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