Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ложная надежда. ПСЖ в гостях одолел Тулузу
Чемпионат Франции
Тулуза
15.02.2025 22:05 – FT 0 : 1
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
16 февраля 2025, 03:47 |
56
0

Ложная надежда. ПСЖ в гостях одолел Тулузу

Единственный гол в матче забил Фабиан Руис

16 февраля 2025, 03:47 |
56
0
Ложная надежда. ПСЖ в гостях одолел Тулузу
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

В субботу, 15 февраля, проходил матч 22-го тура Лиги 1 между «Тулузой» и «ПСЖ».

Встречу принимал Муниципальный стадион в Тулузе.

Первый тайм прошел под полным контролем парижского коллектива, который не смог реализовать ни одного из множества моментов у ворот хозяев поля. Победным для команды Луиса Энрике стал точным удар Фабиана Руиса во втором тайме, который принес «ПСЖ» очередные 3 очка.

Лига 1. 22-й тур

Тулуза – ПСЖ – 0:1

Голы: Руис, 52

Видеообзор матча:

Фото матча:

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (ПСЖ).
По теме:
Милан – Верона – 1:0. Спасительный гол новичка. Видео голов и обзор матча
Атлетико – Сельта – 1:1. Тяжелая игра для матрасников. Видео голов и обзор
Аталанта – Кальяри – 0:0. Очередная потеря очков. Видеообзор матча
ПСЖ Тулуза чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) видео голов и обзор Фабиан Руис
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
Футбол | 16 февраля 2025, 04:45 0
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса

Мадридский гранд рассматривает трансферы Вильяма Салиба, Флориана Вирца и Виктора Дьекереша

Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Бокс | 15 февраля 2025, 07:15 11
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте

Александр высоко оценил Мозеса Итауму

Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Футбол | 15.02.2025, 20:46
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом
Бокс | 15.02.2025, 21:16
У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом
У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
Бокс | 15.02.2025, 06:51
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
15.02.2025, 19:42 11
Бокс
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
14.02.2025, 08:10
Футбол
Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
15.02.2025, 14:14 9
Теннис
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
15.02.2025, 10:16 9
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
14.02.2025, 03:01
Футбол
Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
14.02.2025, 07:44 9
Футбол
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
14.02.2025, 08:58 2
Бокс
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
14.02.2025, 13:38 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем