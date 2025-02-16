Ложная надежда. ПСЖ в гостях одолел Тулузу

В субботу, 15 февраля, проходил матч 22-го тура Лиги 1 между «Тулузой» и «ПСЖ».

Встречу принимал Муниципальный стадион в Тулузе.

Первый тайм прошел под полным контролем парижского коллектива, который не смог реализовать ни одного из множества моментов у ворот хозяев поля. Победным для команды Луиса Энрике стал точным удар Фабиана Руиса во втором тайме, который принес «ПСЖ» очередные 3 очка.

Лига 1. 22-й тур

Тулуза – ПСЖ – 0:1

Голы: Руис, 52

Видеообзор матча:

Фото матча: