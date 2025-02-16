Франция16 февраля 2025, 03:47 |
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Ложная надежда. ПСЖ в гостях одолел Тулузу
Единственный гол в матче забил Фабиан Руис
16 февраля 2025, 03:47 |
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В субботу, 15 февраля, проходил матч 22-го тура Лиги 1 между «Тулузой» и «ПСЖ».
Встречу принимал Муниципальный стадион в Тулузе.
Первый тайм прошел под полным контролем парижского коллектива, который не смог реализовать ни одного из множества моментов у ворот хозяев поля. Победным для команды Луиса Энрике стал точным удар Фабиана Руиса во втором тайме, который принес «ПСЖ» очередные 3 очка.
Лига 1. 22-й тур
Тулуза – ПСЖ – 0:1
Голы: Руис, 52
Видеообзор матча:
Фото матча:
События матча
52’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (ПСЖ).
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