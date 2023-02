В ФИФА определили трех претендентов на награду лучшему тренеру 2022 года

ФИФА объявила трех претендентов на звание лучшего тренера The Best FIFA Men's Coach.

В число кандидатов на звание лучшего наставника вошли Карло Анчелотти («Реал»), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Среди топ-5 тренеров, объявленных в январе, были отсеяны Дидье Дешам (сборная Франции), и Валид Реграги (сборная Марокко).

Анчелотти с мадридской командой в 2022 году выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов, Гвардиола завоевал золото АПЛ с Ман Сити, а Скалони с аргентинской сборной выиграл ЧМ-2022.

Награда будет вручена на специальной церемонии The Best FIFA Football Awards 2022, которая состоится 27 февраля в Париже.

🚨 Your finalists for #TheBest FIFA Women’s Coach Award are here!



🇳🇱 @wiegman_s

🇸🇪 @PiaSundhage

🇫🇷 Sonia Bompastor — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 9, 2023

The Best FIFA Coach finalists are in 🌟



Men’s:

▪️ Carlo Ancelotti

▪️ Pep Guardiola

▪️ Lionel Scaloni



Women’s:

▪️ Sonia Bompastor

▪️ Pia Sundhage

▪️ Sarina Wiegman pic.twitter.com/J7Ig5wEFZf — B/R Football (@brfootball) February 9, 2023