Доверия больше нет? Руководство Реала определилось с заменой Анчелотти
Новым тренером для Андрея Лунина может стать Рауль Гонсалес
Руководство мадридского «Реала» определилось с возможной заменой для нынешнего наставника команды Карло Анчелотти.
Анчелотти потерял доверие боссов, поскольку мадридская команда отстает от лидирующей в Ла Лиге «Барселоны» аж на 8 очков и проиграла каталонскому клубу финал Суперкубка Испании. Кроме того, 63-летнему итальянцу предлагают возглавить сборную Бразилии.
По данным Relevo, в случае отставки Анчелотти мадридский клуб возглавит экс-звезда галактикос Рауль Гонсалес, который сейчас работает наставником молодежки «Реала».
За сливочных выступает украинский голкипер Андрей Лунин, который помог своему клубу пробиться в финал клубного чемпионата мира, который проходит в Марокко.
Анчелотти включен в тройку финалистов в номинации на звание тренера года. В ФИФА назвали трех претендентов на награду The Best FIFA Awatds. Ими стали Карло Анчелотти (Реал), Лионель Скалони (Аргентина) и Пеп Гвардиола (Ман Сити). Из пятерки кандидатов были отсеяны Дидье Дешам (сборная Франции) и Валид Реграги (сборная Марокко).
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