Анчелотти согласен возглавить сборную Бразилии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выразил готовность возглавить сборную Бразилии летом 2023 года. Об этом сообщают бразильские СМИ.

В феврале президент Конфедерации футбола Бразилии Эдналдо Родригес должен встретиться с президентом «Реала» Флорентино Пересом, чтобы обсудить возможный уход итальянца из Мадрида. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Одной из причин возможного перехода Анчелотти в сборную Бразилии являются хорошие отношение с бразильскими игроками «Реала»: Винисиусом Жуниором, Эдером Милитао, Родриго, а также с Каземиро, который летом прошлого года перешел в «Манчестер Юнайтед».