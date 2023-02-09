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Испания
09 февраля 2023, 19:11 | Обновлено 09 февраля 2023, 19:15
979
0

Анчелотти согласен возглавить сборную Бразилии

Тренер может покинуть «Реал» летом

09 февраля 2023, 19:11 | Обновлено 09 февраля 2023, 19:15
979
0
Анчелотти согласен возглавить сборную Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выразил готовность возглавить сборную Бразилии летом 2023 года. Об этом сообщают бразильские СМИ.

В феврале президент Конфедерации футбола Бразилии Эдналдо Родригес должен встретиться с президентом «Реала» Флорентино Пересом, чтобы обсудить возможный уход итальянца из Мадрида. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Одной из причин возможного перехода Анчелотти в сборную Бразилии являются хорошие отношение с бразильскими игроками «Реала»: Винисиусом Жуниором, Эдером Милитао, Родриго, а также с Каземиро, который летом прошлого года перешел в «Манчестер Юнайтед».

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Карло Анчелотти Реал Мадрид сборная Бразилии по баскетболу
Источник Globoesporte
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