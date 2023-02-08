Победитель ЛЧ или ЧМ? ФИФА назвала претендентов на звание лучшего вратаря

ФИФА назвала финальный список из трех претендентов на звание лучшего вратаря. В шорт-лист вошли Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес и Яссин Буну.

Вратарь «Реала Куртуа» в минувшем сезоне помог мадридской команде выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании, а Мартинес вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира.

Кроме того, на награду претендует вратарь «Севильи» Буну, который со сборной Марокко сенсационно вышел в полуфинал ЧМ-2022.

Победителя назовут 27 февраля.