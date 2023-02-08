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  4. Победитель ЛЧ или ЧМ? ФИФА назвала претендентов на звание лучшего вратаря
Чемпионат мира
08 февраля 2023, 19:45 |
594
0

Победитель ЛЧ или ЧМ? ФИФА назвала претендентов на звание лучшего вратаря

В финальный список вошли Куртуа, Мартинес и Буну

08 февраля 2023, 19:45 |
594
0
Победитель ЛЧ или ЧМ? ФИФА назвала претендентов на звание лучшего вратаря
twitter.com/FIFAcom. Мартинес, Куртуа, Буну

ФИФА назвала финальный список из трех претендентов на звание лучшего вратаря. В шорт-лист вошли Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес и Яссин Буну.

Вратарь «Реала Куртуа» в минувшем сезоне помог мадридской команде выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании, а Мартинес вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира.

Кроме того, на награду претендует вратарь «Севильи» Буну, который со сборной Марокко сенсационно вышел в полуфинал ЧМ-2022.

Победителя назовут 27 февраля.

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Тибо Куртуа Эмилиано Мартинес Яссин Буну Реал Мадрид сборная Аргентины по футболу сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 по футболу
Источник ФИФА
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