Чемпионат мира08 февраля 2023, 19:45 |
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Победитель ЛЧ или ЧМ? ФИФА назвала претендентов на звание лучшего вратаря
В финальный список вошли Куртуа, Мартинес и Буну
08 февраля 2023, 19:45 |
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ФИФА назвала финальный список из трех претендентов на звание лучшего вратаря. В шорт-лист вошли Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес и Яссин Буну.
Вратарь «Реала Куртуа» в минувшем сезоне помог мадридской команде выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании, а Мартинес вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира.
Кроме того, на награду претендует вратарь «Севильи» Буну, который со сборной Марокко сенсационно вышел в полуфинал ЧМ-2022.
Победителя назовут 27 февраля.
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