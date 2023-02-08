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Бельгия
08 февраля 2023, 11:14 | Обновлено 08 февраля 2023, 11:21
640
1

ОФИЦИАЛЬНО. Тедеско – главный тренер сборной Бельгии

Немецкий специалист перешел на работу с национальной командой

08 февраля 2023, 11:14 | Обновлено 08 февраля 2023, 11:21
640
1
ОФИЦИАЛЬНО. Тедеско – главный тренер сборной Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

Королевская бельгийская футбольная ассоциация уведомила о том, что новым главным тренером национальной сборной Бельгии стал 37-летний Доменико Тедеско. Контракт с ним подписан до завершения Евро-2024.

Тедеско во главе «красных дьяволов» сменил испанца Роберто Мартинеса, который покинул команду после ЧМ-2022.

Ранее Доменико Тедеско работал на клубном уровне в немецком «Шальке», рашистском «спартаке» и «РБ Лейпциг».

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Источник Twitter
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