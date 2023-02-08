ОФИЦИАЛЬНО. Тедеско – главный тренер сборной Бельгии
Немецкий специалист перешел на работу с национальной командой
Королевская бельгийская футбольная ассоциация уведомила о том, что новым главным тренером национальной сборной Бельгии стал 37-летний Доменико Тедеско. Контракт с ним подписан до завершения Евро-2024.
Тедеско во главе «красных дьяволов» сменил испанца Роберто Мартинеса, который покинул команду после ЧМ-2022.
Ранее Доменико Тедеско работал на клубном уровне в немецком «Шальке», рашистском «спартаке» и «РБ Лейпциг».
Domenico Tedesco is the new head coach of our Devils. Good luck, coach! 🤝🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/KeHHPbVpB3— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) February 8, 2023
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