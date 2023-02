ОФИЦИАЛЬНО. Тедеско – главный тренер сборной Бельгии

Королевская бельгийская футбольная ассоциация уведомила о том, что новым главным тренером национальной сборной Бельгии стал 37-летний Доменико Тедеско. Контракт с ним подписан до завершения Евро-2024.

Тедеско во главе «красных дьяволов» сменил испанца Роберто Мартинеса, который покинул команду после ЧМ-2022.

Ранее Доменико Тедеско работал на клубном уровне в немецком «Шальке», рашистском «спартаке» и «РБ Лейпциг».

Domenico Tedesco is the new head coach of our Devils. Good luck, coach! 🤝🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/KeHHPbVpB3