Экс-тренера Шахтера сватают в клуб английской Премьер-лиги

Как известно, руководство «Вест Хэма» оценивает возможность отставки с поста главного тренера первой команды испанского специалиста Хулена Лопетеги.

Как сообщает журналист Никола Скира, заменить Лопетеги во главе «молотобойцев» может либо экс-наставник «Челси» Грэм Поттер, либо бывший коуч «Шахтера» и «Милана» Паулу Фонсека.

Интересно, что Фонсеку также связывают с возможным трудоустройством в клубе турецкой Суперлиги «Бешикташ».