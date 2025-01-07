Англия07 января 2025, 16:05 |
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Экс-тренера Шахтера сватают в клуб английской Премьер-лиги
Паулу Фонсека может сменить Хулена Лопетеги в статусе наставника «Вест Хэма»
07 января 2025, 16:05 |
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Как известно, руководство «Вест Хэма» оценивает возможность отставки с поста главного тренера первой команды испанского специалиста Хулена Лопетеги.
Как сообщает журналист Никола Скира, заменить Лопетеги во главе «молотобойцев» может либо экс-наставник «Челси» Грэм Поттер, либо бывший коуч «Шахтера» и «Милана» Паулу Фонсека.
Интересно, что Фонсеку также связывают с возможным трудоустройством в клубе турецкой Суперлиги «Бешикташ».
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