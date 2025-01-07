Грэм Поттер получил работу в Англии и это не Вест Хэм

Грэм Поттер получил новую важную роль в Профессиональной футбольной ассоциации, присоединившись к Бизнес-школе PFA. Как соруководитель курса по футболу, психологии, эмоциональному интеллекту и лидерству, он сосредоточится на развитии лидерских навыков и поддержке игроков в достижении лучших результатов.

Этот курс рассматривает эмоциональные вызовы, с которыми сталкиваются футболисты во время сезона, а также акцентирует внимание на ментальном подходе к матчам и борьбе с усталостью.

Поттер отметил, что его собственный опыт помог ему стать лучшим человеком и игроком, и он верит, что образование является важной частью этого процесса. Он поделился: «В футболе иногда ты готовишься целую неделю, но проигрываешь игру, и это не очень приятно». Такой подход помогает лучше понимать эмоциональные аспекты игры и дает важные инструменты для преодоления сложных моментов в карьере.

В то же время, Поттер продолжает обсуждение возможности занять должность тренера в «Вест Хэме». Официальные представители клуба уже провели переговоры с ним и ждут ответа перед финальным решением по увольнению Лопетеги.

Ранее стало известно, что «Вест Хэм» рассматривает возможность назначить главным тренером экс-тренера «Шахтера».