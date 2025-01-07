Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Грэм Поттер получил работу в Англии и это не Вест Хэм
Англия
07 января 2025, 16:22 |
424
0

Грэм Поттер получил работу в Англии и это не Вест Хэм

Бывший наставник Челси будет преподавать футболистам психологию

07 января 2025, 16:22 |
424
0
Грэм Поттер получил работу в Англии и это не Вест Хэм
Getty Images/Global Images Ukraine

Грэм Поттер получил новую важную роль в Профессиональной футбольной ассоциации, присоединившись к Бизнес-школе PFA. Как соруководитель курса по футболу, психологии, эмоциональному интеллекту и лидерству, он сосредоточится на развитии лидерских навыков и поддержке игроков в достижении лучших результатов.

Этот курс рассматривает эмоциональные вызовы, с которыми сталкиваются футболисты во время сезона, а также акцентирует внимание на ментальном подходе к матчам и борьбе с усталостью.

Поттер отметил, что его собственный опыт помог ему стать лучшим человеком и игроком, и он верит, что образование является важной частью этого процесса. Он поделился: «В футболе иногда ты готовишься целую неделю, но проигрываешь игру, и это не очень приятно». Такой подход помогает лучше понимать эмоциональные аспекты игры и дает важные инструменты для преодоления сложных моментов в карьере.

В то же время, Поттер продолжает обсуждение возможности занять должность тренера в «Вест Хэме». Официальные представители клуба уже провели переговоры с ним и ждут ответа перед финальным решением по увольнению Лопетеги.

Ранее стало известно, что «Вест Хэм» рассматривает возможность назначить главным тренером экс-тренера «Шахтера».

По теме:
В Англии предсказывают скорое завершение карьеры легенды Манчестер Сити
Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
Экс-тренера Шахтера сватают в клуб английской Премьер-лиги
чемпионат Англии по футболу Грэм Поттер Вест Хэм назначение тренера
Олександр Сільченко Источник: The Sun
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего европейского вингера
Футбол | 07 января 2025, 16:43 0
Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего европейского вингера
Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего европейского вингера

Янис Стойка заинтересовал руководство лидера украинского чемпионата

Челси хочет купить еще одного звездного украинца. Сделают это зимой
Футбол | 06 января 2025, 19:21 21
Челси хочет купить еще одного звездного украинца. Сделают это зимой
Челси хочет купить еще одного звездного украинца. Сделают это зимой

Илья Забарный серьезно интересует лондонский клуб

Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Футбол | 06.01.2025, 22:58
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
«Вообще не в кайф». Лидер Динамо сделал откровенное заявление на сборах
Футбол | 07.01.2025, 11:47
«Вообще не в кайф». Лидер Динамо сделал откровенное заявление на сборах
«Вообще не в кайф». Лидер Динамо сделал откровенное заявление на сборах
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Футбол | 07.01.2025, 08:57
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не в здравом уме». Томпсон разнес известного боксера за слова об Усике
«Не в здравом уме». Томпсон разнес известного боксера за слова об Усике
06.01.2025, 08:34
Бокс
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
05.01.2025, 16:10
Бокс
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
06.01.2025, 06:23 2
Футбол
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
06.01.2025, 15:57 1
Футбол
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
06.01.2025, 01:47
Хоккей
Скончался бывший футболист Динамо и Днепра. Он – отец чемпионки Олимпиады
Скончался бывший футболист Динамо и Днепра. Он – отец чемпионки Олимпиады
06.01.2025, 09:41
Футбол
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
05.01.2025, 20:23 2
Футбол
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
07.01.2025, 07:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем