Заговор или за справедливость? Клубы АПЛ не хотят видеть Ман Сити в лиге

Обвинения «Манчестер Сити» в многочисленных финансовых нарушениях, выдвинутые на днях против клуба, могут привести к исключению «горожан» из английской Премьер-лиги. И для этого не понадобится решение высших футбольных инстанций.

Журналист Sky Sports Каве Солхекол утверждает, что у большинства клубов АПЛ есть в планах исключение «Манчестер Сити» из числа участников лиги. Инсайдер считает, что клубы проявят такую инициативу, если манчестерский клуб будет признан виновным по делу против него.

Как известно, многочисленные нарушения со стороны «Манчестер Сити» охватывают девятилетний период.

Man City Premier League charges explained: What are they? What could punishment be? What's the timescale? https://t.co/DsVn3ErOFK via @SkySports