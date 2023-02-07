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Англия
07 февраля 2023, 15:29 | Обновлено 07 февраля 2023, 16:12
1262
2

Заговор или за справедливость? Клубы АПЛ не хотят видеть Ман Сити в лиге

«Горожане» могут лишиться места в английской элите

07 февраля 2023, 15:29 | Обновлено 07 февраля 2023, 16:12
1262
2
Заговор или за справедливость? Клубы АПЛ не хотят видеть Ман Сити в лиге
Instagram

Обвинения «Манчестер Сити» в многочисленных финансовых нарушениях, выдвинутые на днях против клуба, могут привести к исключению «горожан» из английской Премьер-лиги. И для этого не понадобится решение высших футбольных инстанций.

Журналист Sky Sports Каве Солхекол утверждает, что у большинства клубов АПЛ есть в планах исключение «Манчестер Сити» из числа участников лиги. Инсайдер считает, что клубы проявят такую инициативу, если манчестерский клуб будет признан виновным по делу против него.

Как известно, многочисленные нарушения со стороны «Манчестер Сити» охватывают девятилетний период.

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Манчестер Сити Английская Премьер-лига финансы финансовый фейр-плей штрафы чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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Комментарии 2
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GREEN DAY belokon
Что-то не понимаю, МС тратит куда меньше денег чем тот же МЮ, за что такое предвзятое отношение ? 
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+1
luceorius
Чисті руки та чисті гроші - поняття майже несумісні.
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0
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