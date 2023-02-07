Заговор или за справедливость? Клубы АПЛ не хотят видеть Ман Сити в лиге

Обвинения «Манчестер Сити» в многочисленных финансовых нарушениях, выдвинутые на днях против клуба, могут привести к исключению «горожан» из английской Премьер-лиги. И для этого не понадобится решение высших футбольных инстанций.

Журналист Sky Sports Каве Солхекол утверждает, что у большинства клубов АПЛ есть в планах исключение «Манчестер Сити» из числа участников лиги. Инсайдер считает, что клубы проявят такую инициативу, если манчестерский клуб будет признан виновным по делу против него.

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Как известно, многочисленные нарушения со стороны «Манчестер Сити» охватывают девятилетний период.