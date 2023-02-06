Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АПЛ обвинила Манчестер Сити в многочисленных нарушениях финансовых правил
Англия
06 февраля 2023, 12:54 | Обновлено 06 февраля 2023, 12:57
1210
9

АПЛ обвинила Манчестер Сити в многочисленных нарушениях финансовых правил

Дело передано независимой комиссии

06 февраля 2023, 12:54 | Обновлено 06 февраля 2023, 12:57
1210
9
АПЛ обвинила Манчестер Сити в многочисленных нарушениях финансовых правил
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Английская Премьер-лига сообщила, что в понедельник передала в независимую комиссию документы, в которых описан ряд предполагаемых нарушений регламента АПЛ футбольным клубом «Манчестер Сити».

Многочисленные нарушения охватывают девятилетний период. По сути, «горожан» обвиняют в уклонении от финансового фэйр-плей, раздувании спонсорских сделок и выплате несоответствующих сумм как игрокам, так и менеджерам.

Сообщается, что данное расследование продолжалось четыре года. Оно началось в декабре 2018 года после публикаций в газете Der Spiegel о финансовых нарушениях в «Манчестер Сити». Среди возможных санкций – вычет очков и запрет на трансферы.

Разбирательства независимой комиссии будут носить конфиденциальный характер и рассматриваться в частном порядке.

По теме:
Ноттингем Форест – Лидс – 1:0. Видео гола и обзор матча
Тоттенхэм – Манчестер Сити – 1:0. Исторический гол Кейна. Видео гола, обзор
И рекорд, и победа. 200-й гол Кейна позволил Тоттенхэму обыграть Ман Сити
Английская Премьер-лига финансовый фейр-плей Манчестер Сити
Источник Premier League
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Снова скандал вокруг Вини? Троллинг бразильца от игроков Мальорки
Футбол | 06 февраля 2023, 09:47 6
ФОТО. Снова скандал вокруг Вини? Троллинг бразильца от игроков Мальорки
ФОТО. Снова скандал вокруг Вини? Троллинг бразильца от игроков Мальорки

На игроке «Реала» сфолили 10 раз

ВИДЕО. Вышел и забил! Малиновский провел свой первый гол за Марсель
Футбол | 05 февраля 2023, 23:09 10
ВИДЕО. Вышел и забил! Малиновский провел свой первый гол за Марсель
ВИДЕО. Вышел и забил! Малиновский провел свой первый гол за Марсель

Украинец отличился голом на 60-й минуте, сократив отставание команды

Денисов рассказал, повлияет ли мощное землетрясение в Турции на Winter Cup
Футбол | 06.02.2023, 11:57
Денисов рассказал, повлияет ли мощное землетрясение в Турции на Winter Cup
Денисов рассказал, повлияет ли мощное землетрясение в Турции на Winter Cup
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
Футбол | 05.02.2023, 17:30
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
ФОТО. Манчестер Юнайтед лаконично поздравил Роналду с днем рождения
Футбол | 05.02.2023, 14:20
ФОТО. Манчестер Юнайтед лаконично поздравил Роналду с днем рождения
ФОТО. Манчестер Юнайтед лаконично поздравил Роналду с днем рождения
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Могут снять 40-50 очков и клуб вылетит в Чемпионшип.
Ответить
+2
Тарік1994
Ну якщо знімуть очки то Арсенал практично можна вже поздоровляти
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Alex906
Зина был чемпионом Англии несколько раз и будет ещё .а вот Мудрик точно не будет даже если не выгонят из Челси 
Ответить
+1
olex.mykhailov
Зіна вчасно звалив! Тепер чемпіонство буде гарантоване
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Alex906
Челси покупает на 500 млн игроков а виноват кто ? Понятно что Мансити 
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
06.02.2023, 01:10 5
Биатлон
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
05.02.2023, 08:11 5
Футбол
Пидручный и Блашко в списке. Составы сборных Украины на ЧМ по биатлону
Пидручный и Блашко в списке. Составы сборных Украины на ЧМ по биатлону
04.02.2023, 18:11
Биатлон
Бриедис рассказал, чего ему не хватило для победы над Усиком
Бриедис рассказал, чего ему не хватило для победы над Усиком
05.02.2023, 08:33 7
Бокс
Известная немецкая биатлонистка завершила карьеру
Известная немецкая биатлонистка завершила карьеру
05.02.2023, 12:57
Биатлон
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
05.02.2023, 16:05 12
Футбол
ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона
ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона
04.02.2023, 17:40 25
Футбол
Цыганков дебютировал за Жирону в победном матче против Валенсии
Цыганков дебютировал за Жирону в победном матче против Валенсии
05.02.2023, 19:05 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности