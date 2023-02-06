АПЛ обвинила Манчестер Сити в многочисленных нарушениях финансовых правил

Английская Премьер-лига сообщила, что в понедельник передала в независимую комиссию документы, в которых описан ряд предполагаемых нарушений регламента АПЛ футбольным клубом «Манчестер Сити».

Многочисленные нарушения охватывают девятилетний период. По сути, «горожан» обвиняют в уклонении от финансового фэйр-плей, раздувании спонсорских сделок и выплате несоответствующих сумм как игрокам, так и менеджерам.

Сообщается, что данное расследование продолжалось четыре года. Оно началось в декабре 2018 года после публикаций в газете Der Spiegel о финансовых нарушениях в «Манчестер Сити». Среди возможных санкций – вычет очков и запрет на трансферы.

Разбирательства независимой комиссии будут носить конфиденциальный характер и рассматриваться в частном порядке.