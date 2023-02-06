Манчестер Сити прокомментировал обвинения в нарушении ФФП

«Манчестер Сити» выступил с официальным заявлением в связи с обвинениями в нарушении финансового фейр-плей (ФФП):

«Манчестер Сити» удивлен выдвижением этих обвинений по поводу возможных нарушений правил Премьер-лиги, особенно учитывая большое количество подробных материалов, которые были предоставлены АПЛ.

Клуб приветствует рассмотрение этого вопроса независимой комиссией, чтобы непредвзято рассмотреть всеобъемлющий массив неопровержимых доказательств в поддержку своей позиции.

Поэтому мы с нетерпением ожидаем, что этот вопрос будет закрыт раз и навсегда».