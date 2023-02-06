Манчестер Сити прокомментировал обвинения в нарушении ФФП
Клуб выступил с официальным заявлением
«Манчестер Сити» выступил с официальным заявлением в связи с обвинениями в нарушении финансового фейр-плей (ФФП):
«Манчестер Сити» удивлен выдвижением этих обвинений по поводу возможных нарушений правил Премьер-лиги, особенно учитывая большое количество подробных материалов, которые были предоставлены АПЛ.
Клуб приветствует рассмотрение этого вопроса независимой комиссией, чтобы непредвзято рассмотреть всеобъемлющий массив неопровержимых доказательств в поддержку своей позиции.
Поэтому мы с нетерпением ожидаем, что этот вопрос будет закрыт раз и навсегда».
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