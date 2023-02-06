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Украина. Премьер лига
06 февраля 2023, 18:21 | Обновлено 06 февраля 2023, 18:34
1498
0

Источник: Днепр-1 возьмет себе двух игроков Металлиста

Александр Кучер пригласил бывших подопечных по харьковской команде

06 февраля 2023, 18:21 | Обновлено 06 февраля 2023, 18:34
1498
0
Источник: Днепр-1 возьмет себе двух игроков Металлиста
ФК Металлист. Вячеслав Танковский

Днепровский «Днепр-1» остался доволен просмотром двух игроков из харьковского «Металлиста» и намерен взять их в аренду на ближайшие полгода. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Речь идет о полузащитниках Вячеславе Танковском и Евгении Подлепенце.

Источник утверждает, что контракты у Танковского и Подлепенца с «Металлистом» рассчитаны до лета этого года, после чего они получат статус свободных агентов.

«Днепр-1» в турнирной таблице УПЛ занимает 1-е место, опережая идущий вторым «Шахтер» на 5 очков, но проведя на одну игру больше.

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Днепр-1 трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига Евгений Подлепенец Вячеслав Танковский трансферы
Источник ТаТоТаке
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