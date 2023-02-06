Источник: Днепр-1 возьмет себе двух игроков Металлиста

Днепровский «Днепр-1» остался доволен просмотром двух игроков из харьковского «Металлиста» и намерен взять их в аренду на ближайшие полгода. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Речь идет о полузащитниках Вячеславе Танковском и Евгении Подлепенце.

Источник утверждает, что контракты у Танковского и Подлепенца с «Металлистом» рассчитаны до лета этого года, после чего они получат статус свободных агентов.

«Днепр-1» в турнирной таблице УПЛ занимает 1-е место, опережая идущий вторым «Шахтер» на 5 очков, но проведя на одну игру больше.