Источник: Днепр-1 возьмет себе двух игроков Металлиста
Александр Кучер пригласил бывших подопечных по харьковской команде
Днепровский «Днепр-1» остался доволен просмотром двух игроков из харьковского «Металлиста» и намерен взять их в аренду на ближайшие полгода. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Речь идет о полузащитниках Вячеславе Танковском и Евгении Подлепенце.
Источник утверждает, что контракты у Танковского и Подлепенца с «Металлистом» рассчитаны до лета этого года, после чего они получат статус свободных агентов.
«Днепр-1» в турнирной таблице УПЛ занимает 1-е место, опережая идущий вторым «Шахтер» на 5 очков, но проведя на одну игру больше.
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