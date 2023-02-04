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Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 01:09 | Обновлено 04 февраля 2023, 01:26
277
0

Бравая четверка. Днепр-1 дозаявил новичков на Лигу конференций и УПЛ

Днепровский клуб дозаявил зимних новичков

04 февраля 2023, 01:09 | Обновлено 04 февраля 2023, 01:26
277
0
Бравая четверка. Днепр-1 дозаявил новичков на Лигу конференций и УПЛ
СК Днепр-1

Новички «Днепра-1», пополнившие днепровскую команду, получили игровые номера и дозаявлены для участия в Лиге конференций УЕФА и чемпионате УПЛ.

В заявочный список на Лигу конференций (перед нокаут-раундом можно дозаявлять не более трех новых игроков) были внесены костариканец Рональд Матаррита (№44), бразилец Хайнер (№27) и бразилец Жоан Пеглоу (№10).

В заявку на чемпионат Украины, кроме них, попал Евгений Пасич (№42).

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Днепр-1 Рональд Матаррита Хайнер Монжардим Жоао Пеглоу Лига конференций заявка на Лигу конференций Украинская Премьер-лига заявка Евгений Пасич
Источник СК Днепр-1
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