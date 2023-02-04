Бравая четверка. Днепр-1 дозаявил новичков на Лигу конференций и УПЛ

Новички «Днепра-1», пополнившие днепровскую команду, получили игровые номера и дозаявлены для участия в Лиге конференций УЕФА и чемпионате УПЛ.

В заявочный список на Лигу конференций (перед нокаут-раундом можно дозаявлять не более трех новых игроков) были внесены костариканец Рональд Матаррита (№44), бразилец Хайнер (№27) и бразилец Жоан Пеглоу (№10).

В заявку на чемпионат Украины, кроме них, попал Евгений Пасич (№42).