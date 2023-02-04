Украина. Премьер лига04 февраля 2023, 01:09 | Обновлено 04 февраля 2023, 01:26
277
0
Бравая четверка. Днепр-1 дозаявил новичков на Лигу конференций и УПЛ
Днепровский клуб дозаявил зимних новичков
04 февраля 2023, 01:09 | Обновлено 04 февраля 2023, 01:26
277
0
Новички «Днепра-1», пополнившие днепровскую команду, получили игровые номера и дозаявлены для участия в Лиге конференций УЕФА и чемпионате УПЛ.
В заявочный список на Лигу конференций (перед нокаут-раундом можно дозаявлять не более трех новых игроков) были внесены костариканец Рональд Матаррита (№44), бразилец Хайнер (№27) и бразилец Жоан Пеглоу (№10).
В заявку на чемпионат Украины, кроме них, попал Евгений Пасич (№42).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 февраля 2023, 05:23 6
Контракт украинского футболиста будет действовать 5,5 лет, до лета 2028 года
Футбол | 03 февраля 2023, 21:07 17
Первый выход в основе для украинца
Футбол | 03.02.2023, 23:05
Футбол | 03.02.2023, 10:46
Футбол | 03.02.2023, 20:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.02.2023, 16:09 36
03.02.2023, 00:23 20
02.02.2023, 02:00
02.02.2023, 03:03 8
02.02.2023, 20:03 4
03.02.2023, 06:45 1
03.02.2023, 16:35 4
02.02.2023, 11:42 4