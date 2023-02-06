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Теннис в Украине
06 февраля 2023, 16:38 | Обновлено 06 февраля 2023, 16:54
203
0

САПРОНОВ: «Самый большой недостаток нынешней Федерации в подходе к сборной»

Теннисный меценат – о работе федерации с национальной командой

06 февраля 2023, 16:38 | Обновлено 06 февраля 2023, 16:54
203
0
САПРОНОВ: «Самый большой недостаток нынешней Федерации в подходе к сборной»
Facebook. Юрий Сапронов и Элина Свитолина (справа)

Харьковчанин Юрий Сапронов, который в свое время был спонсором Элины Свитолиной и занимал пост первого вице-президента Федерации тенниса Украины, в эксклюзивном интервью Sport.ua высказал мнение о принципах работы по формированию сборной команды страны.

– К слову, что вы думаете о ситуации с отказом игроков играть за сборную? Евгений Зукин говорил, что есть разные причины, но часто ситуация усложняется финансовыми вопросами.

– Как должно быть, на мой взгляд, исходя из моего опыта. В 2007-м году я был первым вице-президентом Федерации тенниса Украины при президенте Вадиме Шульмане. Вадик мне сказал: Юра, забери весь женский теннис. Кроме достаточно большого количества турниров, ITF и даже стотысячник мы сыграли в Харькове за это время, я собрал команду. Владимир Богданов был капитаном сборной, Всеволод Кевлич – менеджером сборной. Что я сделал? Я взял на контракт первую ракетку Украины Алену Бондаренко, затем Машу Корытцеву и Юлю Федак. А еще через год – Катю Бондаренко.

Это был 2007-й год, Алена Бондаренко в рейтинге была 38-й, Катя Бондаренко – 79-й, Юля – где-то между 90 и 100, а сборная Украины была 36-й в мировом рейтинге. В 2008-м году Алена была уже 19-й, это ее лучший рейтинг, Катя поднялась в топ-50, Таня Перебейнос была в сотне, Маша – около сотни. И с вот этой командой, когда я уходил в 2010 году, мы были шестыми в мире и играли в четвертьфинале Кубка Федераций, в восьмерке первой мировой группы. С этими игроками. Этого еще никто не повторил. Более того, шестой в мире не была сборная Украины ни по какому игровому виду спорта в мировом рейтинге.

Теперь я закрываю глаза и переношусь на 10 лет вперед, в 2019 год. У меня есть игроки: Элина Свитолина – третья в мире, Даяна Ястремская – 21-22, Леся Цуренко – 23-25 и Марта Костюк в топ-50. Да я бы с этой командой играл в финале! Да, это сослагательное наклонение. Но с таким составом есть шанс. Шанс, который можно использовать. Всем и всегда дается шанс. Почему? Это очень сложный процесс. Самый большой недостаток нынешней Федерации в подходе к сборной страны: нужно разговаривать с игроками. Президенту Федерации или как минимум вице-президенту, потому как перед Сергеем Лагуром снимаю шляпу, ведь нужно поискать еще, кто из любителей тенниса захочет во время войны вкладывать свои средства в теннис. А вот менеджмент Федерации, и Евгений Зукин, и те ребята, которые пытаются заниматься сборной, должны разговаривать лично с игроками и их родителями.

Я разговаривал с родителями Бондаренко, заслуженным тренером Украины Натальей Бондаренко, с родителями и тренером Федак, с родителями Тани Перебейнос, родителями Марии Корытцевой. Нужно также общаться с их личными тренерами. Не пятому своему заместителю поручать, а лично разговаривать. Я это делал. Уже после меня, когда я выстраивал эту базу, подключались Всеволод Кевлич и Владимир Богданов. Но базово: нужно лично разговаривать и с игроками, и с их ближайшим окружением. Слезать с Олимпа, поднимать жопу и ехать в условную Красиловку, садиться пить чай с мамой Алены и Кати. Это первое и очень важное.

Потому что дальше, когда разговор идет о деньгах, там все решается просто. Во-первых, у сборной 2-3 матча в год. Давайте предположим: неделя подготовки, неделя матча, и вот игрок получил травму и выпал на две недели. Грубо говоря, четыре недели. Поехали смотреть, сколько в среднем зарабатывает этот игрок в неделю. И его компенсация – это сумма за четыре недели.

Где взять эти деньги – другой вопрос. Нет столько денег? Окей, Юра Сапронов едет и рассказывает девчонкам: у нас есть столько-то денег. За матч мы получаем, я предположу, что сейчас гарантии за один матча Кубка Билли Джин Кинг, где-то между 45 000 и 55 000 евро. Это деньги Федерации. Но игроки, которые играют за сборную – это тоже Федерация. 3/4 этой суммы надо отложить игрокам. Посчитали – не хватает. Хорошо, давайте звонить Корогодскому, Сапронову, Фуксу, Шевченко, Реброву, Буткевичу, всем, кто каким-то образом когда-то был связан с теннисом. Позвонить и сказать: «Гарри Давидович, мы тебе дадим 2 аккредитации на весь Уимблдон, добавь, пожалуйста, 10 тысяч долларов, нам не хватает на сборную», условно говоря.

Говорить, что игрок обязан играть за сборную – да, честь флага, патриотизм и война, это важно. Но говорили ли с Ангелиной Калининой и ее мужем, тренером или родителями? Федерация же ничего Калининой не дала. Поэтому, надо приезжать и говорить: «Ангелина, извини, пожалуйста, были моменты, мы их помним». Но почему-то подавляющее большинство считает, что слово «извините» - это позиция слабого. А я всю жизнь считал, что это позиция сильного. Человеческая, честная, справедливая позиция. Ты хочешь 20 тысяч гарантии, а у меня есть 10. Но надо разговаривать. Я не знаю, насколько сильны обиды того или иного игрока на Сапронова, Кевлича, Зукина или Лагура. Но надо разговаривать. Лично, не по телефону, приезжать и пить чай. Вот это – основная ошибка подхода менеджмента Федерации к сборной Украины.

Да, сейчас государство выделило 18 млн гривен на Федерацию тенниса, но это тоже деньги. Я понимаю, там билеты оплатили кому-то, там тренировки, ракетки, все понимаю. Денег никогда не хватает. Но я знаю, что каждая победа имеет свою цену. С 2007 по 2010 года меньше миллиона долларов я не тратил на сборную или игроков. И так в течение четырех лет. Я не уверен, если бы я тратил 1,5 млн, играли бы мы в полуфинале. Наверное, если бы счастье свалилось, то да, но выше вряд ли. Еще раз: у нас был один игрок в топ-20 и один в топ-50. А в 2019 году у нас один игрок в топ-3, два – в топ-25 и один в полтиннике. Капец! Просто мечта. Господи, почему у меня этого не было?

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Источник Sport.ua
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