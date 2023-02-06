САПРОНОВ: Не уверен, что Свитолина будет в топ-3, но в топ-10 вернется
Спортивный функционер и волонтер – о теннисе, войне и будущей победе
Юрий Сапронов в спортивных кругах известен, как спонсор Элины Свитолиной и достаточно успешный спортивный функционер. С началом полномасштабной войны россии против Украины Сапронов активно занялся волонтерской деятельностью, помогая как военным, так и мирным жителям в Харькове.
Даниил Вереитин поговорил с бизнесменом о волонтерстве, Australian Open, успехах украинских теннисистов, возвращении Элины Свитолиной к игре, развитии молодых игроков и системных проблемах в Федерации тенниса Украины.
В 8 из 10 случаев старики в Харькове оказались брошены своими детьми
– Юрий Анатольевич, уже почти год вы активно погружены в волонтерскую деятельность. По итогам первого месяца 2023 года, запросов на помощь стало больше, чем в 2022-м, или уже меньше? Как вообще изменилась эта сторона вашей деятельности?
– Запросы постоянно меняются. Если так, мазками пройти по началу войны, то 24-го – война, 25-го – шок, 26-го встряхнулся, а 27-го в 5* «Супериор» пришли первые беженцы. В марте и апреле их было более 100 человек, в подвале в 700 квадратных метров, в фитнес-зале. Мы их кормили и заботились, до сих пор кормим и заботимся, правда, сейчас их не более 30 человек. В основном, старики, потерявшие жилье.
А с 27-го начали возить хлеб. Потому что трое суток войны прошли, и в городе пропал хлеб. Наверное, две недели мы возили только хлеб. Нельзя было доехать до завода в Кулиничи, это за Окружной, а там уже бои шли, поэтому мы находили частные пекарни и возили хлеб. Где-то две недели продолжался этот процесс. Возили в больницы, возили в метро людям и по городу. Все это тремя джипами. По-моему, 320 буханок влезает в джип.
Потом было недели две, может, три, когда было очень много криков о помощи, с просьбами отвезти людей на вокзал. Много людей уезжало, и мы возили людей с Северной Салтовки и других районов, где было много обстрелов. Кроме того, возили старикам в старых районах в центре Харькова в сталинских домах, 4-5 этажных, лекарства, которые было невозможно найти в аптеках. Причем, это достаточно простые лекарства. Надо было где-то включать телефонное право и мою седую голову.
Потом первая военная гуманитарка, как ее называли, была где-то числа 20-25 марта. Все началось как-то спонтанно. Сначала надо было все: от тактических кроссовок и до трусов. Потом лето, жарко, нужны были репелленты от гнуса, костюмы от гнуса, потому что все зазеленело. Лопат нужно было много. Я поехал на позиции в районе Русской Лозовой в конце марта - начале апреля, прошел по блиндажам в сопровождении военных, и увидел, что у них много советских лопат с поломанными черенками. А у меня есть финская штыковая лопата Fiskars, неубиваемая. Решили помочь им с таким инвентарем.
Просят очень разное, мы прислушиваемся и стараемся найти. Государство дает достаточно много, но если оно выдало одну флис-кофту и два комплекта термобелья, а ребята на нуле… Там вода, там жарко, там порвалось или стирать негде. А выдали на полгода, наверное. Понятно, что никто им не выдаст защиту от комаров. Или блиндажи, фонари, пауэрбанки. Или сладкое – пацаны молодые его очень любят. Первые пару месяцев сигарет надо было много, мы возили по блок-постам.
Facebook Юрия Сапронова
Сейчас, пожалуй, то, что просят всегда и все – машины, пикапы и джипы, бронированные – идеально. И «мавики». Я разобрался в них, какие они бывают, какая прошивка и так далее. «Мавик» третий – самый ходовой дрон, который должен быть в каждом подразделении.
Сегодня ребята попросили разгрузки, плитоноски, подсумки. Я говорю: «А что случилось?». Мне говорят, что если человек ранен, плита целая, а плитоноска уже не годится. Раненых много. Потери, к сожалению, есть. Поэтому, все меняется. Бизнес и волонтеры реагируют быстрее, чем государство, вот и вся разница.
– Я помню, что до войны вы адресно помогали нескольким пожилым людям в Харькове. Удается ли поддерживать их сейчас?
– Был период в марте, достаточно длительный, когда я привозил продукты и лекарства брошенным старикам, где-то возрастом 80+. И они, понятно, со слезами на глазах благодарили за эту помощь. А я все равно спрашивал: «А где ваши дети?». И в 8 случаях из 10 их просто бросили. Ладно, дочери, но и мужья с ними уехали. Это обидно и неправильно, не по-человечески. Еду мы раздавали до октября месяца. Сейчас я ушел от еды. Почему ушел? Она, конечно же, нужна. Но в городе достаточно много гуманитарки сейчас. Есть «Пункты незламности», там кормят людей. Мы же возили продукты с начала войны и до октября включительно в те районы, которые были сильно разбиты. Там до ближайшего магазина 3 километра, и старики до него просто не дойдут. Сейчас в городе работают все магазины, я понимаю, что это деньги, пенсия маленькая, но я надеюсь, что есть возможность все купить. А тогда не было.
– Харьков по-прежнему страдает от вражеских обстрелов. Хватает ли в городе бомбоубежищ и довольны ли вы тем, как себя ведет городская и областная власть во время войны?
– Во-первых, обстрелов стало значительно меньше. Самое страшное время для Харькова было – март и апрель. Потому что ствольная артиллерия, тяжелые минометы, РСЗО, те же «Грады» доставали по своеобразной линии: центр города и чуть-чуть дальше, в сторону Киева и Днепра. Дальше не доставало. А 29 и 30 апреля были знаковые дни для Харькова: наши выбили их из Циркунов и Русской Лозовой, и город перестали доставать 152-й калибр артиллерии, 120-й минометов и РСЗО «Град».
Сейчас обстрелов меньше, крайние полтора месяца Киеву было сложнее, чем Харькову. Нас тоже долбали по инфраструктуре, но у нас как-то то ли быстрее справлялись ДСНС и энергетики, то ли еще что-то, но Киеву точно было страшнее. Сейчас летает реже, но прилетает непонятно куда и когда, так что это все еще опасно.
Конечно же, я контактирую с мэром Игорем Тереховым, и с председателем областной военной администрации Олегом Синегубовым. Я вижу, что и как они делают. Насколько это эффективно? Я не знаю, покажет время. Мне бы хотелось, чтобы каждый занимался своим делом. И один, и второй каждый день что-то делают, каждый день говорят, их видят люди и мне тоже, когда нужно что-то спросить, я могу это сделать.
– Сергей Стаховский и Александр Долгополов ушли воевать. Поддерживаете ли вы с ними контакт? Возможно, перед тем, как принять это решение, парни обращались к вам за советом?
– Они взрослые дядьки, точно со мной не советовались. Конечно же, часто вижу ребят, особенно Сергея. Он, возвращаясь из Бахмута, иногда бывает в Харькове. Он всегда заезжает ко мне, редко ночует у меня. Конечно же, мы в контакте. Ребята крутые, и один, и второй, спасибо им большое.
Фото twitter.com/thedolgo. Александр Долгополов (слева) и Сергей Стаховский (справа) стали на защиту Украины
У Свитолиной хорошие перспективы возвращения в профессиональный теннис
– Сейчас война снизила интерес к спорту и к теннису, в частности. Но вы смотрели Australian Open? Какое впечатление осталось?
– Смотрел наших, насколько это возможно. Некоторых в записи. Смотрел оба финала одиночек и два из четырех полуфиналов: один женский и один мужской. Какие выводы: Крутых – крутой, красавец. Посмотрел Андрея Зимноха, тоже молодой мальчишка, прошел квалификацию, молодец. Я смотрел два его матча в записи.
Чем расстроен? Расстроен этими бесцветными флагами людей без имени, без флага и без страны, а их спортсменка еще и выиграла… Говорить о том, что спорт вне политики… Да ни фига, спорт это и есть политика. Только полный запрет на участие белорусских и русских теннисистов в частности, если мы говорим о теннисе. Или пусть идут и рассказывают, что россия делает в Украине. Каждому из них надо задать вопрос: что в Украине делает ваша страна? Пусть помямлят, а дальше люди умные, люди разберутся.
– Как вы думаете, почему сейчас МОК активизировался с этой риторикой по смягчению санкций по отношению к российским и белорусским спортсменам?
– Это лоббирует исключительно Томас Бах. Потому что Германия такая страна, к сожалению, которая хочет сидеть на всех табуретках. Начиная с Меркель, потому что я считаю, что это она сделала путина путиным, и продолжая Шольцем, посмотрите только на его позицию по передаче вооружения. Германия такая страна. Это удивительно, потому что именно она прошла через этот ужас войны. Но видите, какой-то их немецкий педантизм, рационализм, «бизнес и ничего личного»… Но не выйдет сейчас. Это толкает Томас Бах, глава МОК.
– Пока Элина Свитолина только приступила к тренировкам после рождения ребенка, кто на ваш взгляд, имеет лучшие шансы попасть в топ-30 рейтинга WTA?
– Почему в топ-30? Там уже были из действующих игроков Ястремская, Калинина и Костюк. Но потенциал этих троих, на мой взгляд, гораздо выше. Эти три девочки способны на многое. В ближайшие полтора-два года. Больше не вижу. Это по гамбургскому счету. Мы тут придумали такую штуку, что много детей и из моей спортшколы и других клубов, в западных областях Украины, в мае в Тячеве мы проводили Кубок Харькова. Так придумалось, и мы все это быстро организовали, спасибо Виктору Павлишинцу, мэру Тячева Ковачу, мой старинный приятель. Они великолепно помогли.
Было больше 100 детей, 11-12 и 14 лет. Сережа Стаховский приезжал, делал мастер-класс. Элина не смогла тогда приехать – очень жуткий токсикоз был, хотя она была у меня в голове. Ее должны были в Будапеште забрать и привезти за два дня, но она готовилась быть мамой.
– Как вы оцениваете ее перспективу возвращения в профессиональный теннис после этой паузы?
– Я думаю, хорошие. Я буду видеть ее 8-9 февраля в Киеве, она приедет делать мастер-класс. Почему хорошие перспективы? Во-первых, самая большая заслуга меня и моей команды в карьере Элины Свитолиной в том, что мы провели ее без травм. Мы очень много времени, с детских лет, когда формировался организм и росли кости, уделяли время здоровью. И посмотрите: ей 28 лет и ни одной серьезной травмы. Поэтому, я думаю, что лет до 35 она будет играть.
Другой вопрос: ей нужно научиться ментальной стойкости. Конечно, два полуфинала Шлемов – это круто, но я по-прежнему верю, что она способна взять Шлем. И практика показывает, что девушки и женщины 30+ и после родов выигрывали турниры Большого Шлема. Я не уверен, что она еще будет в топ-3, но в десятку вернется точно.
Руководителям Федерации нужно лично разговаривать с каждым игроком и родителями
– В 2016 году вы взяли под опеку Любу Костенко, и это была очень перспективная теннисистка. Что с ней сейчас?
– Это интересная история. Потрачены несколько сотен тысяч долларов. Потрачено время. И летом 2021 года Люба приехала с папой и мамой и сказала, что не хочет быть профессиональной теннисисткой. По сути, это расторжение действующего контракта по инициативе игрока. Вот и все. Деталей много, но факт я сказал, я расстроен. Даже не потерянными деньгами, просто я даже не решил, что еще делать. Сейчас война, не до этого. Она уехала в Америку, в университет. Но это расторжение профессионального контракта. Я займусь этим после войны.
Но самое главное – это отбивает всю охоту инвестировать. Мы делали все. Пусть семья Костенко назовет хотя бы один или несколько пунктов, которые мы нарушили. Нет, было все. Все, что нужно – мы давали. Деньги, восстановление, турниры, жилье, питание – все было.
– Странная тенденция: это уже третий случай за последние годы. Были Марина Чернышева и Даша Лопатецкая.
– В тех случаях я не знаю деталей, могу говорить только о себе. У меня есть контракт, если в паблик пойдет дискуссия, я готов это все выложить.
– Много разговоров ходит об Ангелине Калининой: ее обвиняют в нежелании играть за сборную, ходят слухи, что вопрос в деньгах. Как вы видите эту ситуацию?
– Я не хочу комментировать слухи. Если о Калининой, дело точно не в деньгах. 100% не в деньгах. Я думаю по Ангелине, на все вопросы может ответить, кроме нее, только Гарри Корогодский, он 10+ лет финансировал Ангелину. Калинина самодостаточный человек сегодня, она стала уверенной, спокойной, очень много работает. Она трудяга. Кто выстреливает, как Даяна Ястремская или Вика Кутузова в 17-18 лет, а Ангелина только начала играть, она сейчас в полном порядке ментально. Я верю в нее. Интервью с Евгением Зукиным я читал, готов дискутировать, так как со многим не согласен.
– К слову, что вы думаете о ситуации с отказом игроков играть за сборную? Евгений Зукин говорил, что есть разные причины, но часто ситуация усложняется финансовыми вопросами.
– Как должно быть, на мой взгляд, исходя из моего опыта. В 2007-м году я был первым вице-президентом Федерации тенниса Украины при президенте Вадиме Шульмане. Вадик мне сказал: Юра, забери весь женский теннис. Кроме достаточно большого количества турниров, ITF и даже стотысячник мы сыграли в Харькове за это время, я собрал команду. Владимир Богданов был капитаном сборной, Всеволод Кевлич – менеджером сборной. Что я сделал? Я взял на контракт первую ракетку Украины Алену Бондаренко, затем Машу Корытцеву и Юлю Федак. А еще через год – Катю Бондаренко.
Это был 2007-й год, Алена Бондаренко в рейтинге была 38-й, Катя Бондаренко – 79-й, Юля – где-то между 90 и 100, а сборная Украины была 36-й в мировом рейтинге. В 2008-м году Алена была уже 19-й, это ее лучший рейтинг, Катя поднялась в топ-50, Таня Перебейнос была в сотне, Маша – около сотни. И с вот этой командой, когда я уходил в 2010 году, мы были шестыми в мире и играли в четвертьфинале Кубка Федераций, в восьмерке первой мировой группы. С этими игроками. Этого еще никто не повторил. Более того, шестой в мире не была сборная Украины ни по какому игровому виду спорта в мировом рейтинге.
Фото из архива Юрия Сапронова
Теперь я закрываю глаза и переношусь на 10 лет вперед, в 2019 год. У меня есть игроки: Элина Свитолина – третья в мире, Даяна Ястремская – 21-22, Леся Цуренко - 23-25 и Марта Костюк в топ-50. Да я бы с этой командой играл в финале! Да, это сослагательное наклонение. Но с таким составом есть шанс. Шанс, который можно использовать. Всем и всегда дается шанс. Почему? Это очень сложный процесс. Самый большой недостаток нынешней Федерации в подходе к сборной страны: нужно разговаривать с игроками. Президенту Федерации или как минимум вице-президенту, потому как перед Сергеем Лагуром снимаю шляпу, ведь нужно поискать еще, кто из любителей тенниса захочет во время войны вкладывать свои средства в теннис. А вот менеджмент Федерации, и Евгений Зукин, и те ребята, которые пытаются заниматься сборной, должны разговаривать лично с игроками и их родителями.
Я разговаривал с родителями Бондаренко, заслуженным тренером Украины Натальей Бондаренко, с родителями и тренером Федак, с родителями Тани Перебейнос, родителями Марии Корытцевой. Нужно также общаться с их личными тренерами. Не пятому своему заместителю поручать, а лично разговаривать. Я это делал. Уже после меня, когда я выстраивал эту базу, подключались Всеволод Кевлич и Владимир Богданов. Но базово: нужно лично разговаривать и с игроками, и с их ближайшим окружением. Слезать с Олимпа, поднимать жопу и ехать в условную Красиловку, садиться пить чай с мамой Алены и Кати. Это первое и очень важное.
Потому что дальше, когда разговор идет о деньгах, там все решается просто. Во-первых, у сборной 2-3 матча в год. Давайте предположим: неделя подготовки, неделя матча, и вот игрок получил травму и выпал на две недели. Грубо говоря, четыре недели. Поехали смотреть, сколько в среднем зарабатывает этот игрок в неделю. И его компенсация – это сумма за четыре недели.
Где взять эти деньги – другой вопрос. Нет столько денег? Окей, Юра Сапронов едет и рассказывает девчонкам: у нас есть столько-то денег. За матч мы получаем, я предположу, что сейчас гарантии за один матча Кубка Билли Джин Кинг, где-то между 45 000 и 55 000 евро. Это деньги Федерации. Но игроки, которые играют за сборную – это тоже Федерация. 3/4 этой суммы надо отложить игрокам. Посчитали – не хватает. Хорошо, давайте звонить Корогодскому, Сапронову, Фуксу, Шевченко, Реброву, Буткевичу, всем, кто каким-то образом когда-то был связан с теннисом. Позвонить и сказать: «Гарри Давидович, мы тебе дадим 2 аккредитации на весь Уимблдон, добавь, пожалуйста, 10 тысяч долларов, нам не хватает на сборную», условно говоря.
Говорить, что игрок обязан играть за сборную – да, честь флага, патриотизм и война, это важно. Но говорили ли с Ангелиной Калининой и ее мужем, тренером или родителями? Федерация же ничего Калининой не дала. Поэтому, надо приезжать и говорить: «Ангелина, извини, пожалуйста, были моменты, мы их помним». Но почему-то подавляющее большинство считает, что слово «извините» - это позиция слабого. А я всю жизнь считал, что это позиция сильного. Человеческая, честная, справедливая позиция. Ты хочешь 20 тысяч гарантии, а у меня есть 10. Но надо разговаривать. Я не знаю, насколько сильны обиды того или иного игрока на Сапронова, Кевлича, Зукина или Лагура. Но надо разговаривать. Лично, не по телефону, приезжать и пить чай. Вот это – основная ошибка подхода менеджмента Федерации к сборной Украины.
Да, сейчас государство выделило 18 млн гривен на Федерацию тенниса, но это тоже деньги. Я понимаю, там билеты оплатили кому-то, там тренировки, ракетки, все понимаю. Денег никогда не хватает. Но я знаю, что каждая победа имеет свою цену. С 2007 по 2010 года меньше миллиона долларов я не тратил на сборную или игроков. И так в течение четырех лет. Я не уверен, если бы я тратил 1,5 млн, играли бы мы в полуфинале. Наверное, если бы счастье свалилось, то да, но выше вряд ли. Еще раз: у нас был один игрок в топ-20 и один в топ-50. А в 2019 году у нас один игрок в топ-3, два – в топ-25 и один в полтиннике. Капец! Просто мечта. Господи, почему у меня этого не было?
– Евгений Зукин мне в интервью рассказывал, что финансирование игрока до 12 лет обойдется в 30 тысяч долларов в год, до 14 лет - 40 и так далее. А сколько нужно по вашей оценке, чтобы игрок получил все необходимое и сыграл нужное количество турниров?
– До 12 – 30000? Много. До 12 – 20 тысяч, это мой опыт. В 12 лет хватит 20 тысяч долларов, если все рационально делать. 13 – 30 тысяч, 14 – уже 40 тысяч. В 16 полноценно это может быть уже 100 тысяч. Это полностью все потребности игрока. Тренер, корты, восстановление, питание, витамины, турниры, проживание – полностью все. 16 лет – это 100 тысяч долларов. Плюс-минус 10%. У меня есть папки, в которых это все написано с фамилиями. Сколько, где, в каком возрасте и с каким результатом.
– С парнями у нас всегда было тяжелее…
– Это будет цинично, но с парнями я сразу понял, что это намного дороже. Подготовить девушку в топ-20 будет в два раза дешевле, чем парня. Я очень люблю мужской теннис, мне он нравится больше. Это вообще два разных тенниса. Есть только слово теннис, ракетка, мяч, корт 18х36, высота сетки – все одинаково, но это два разных вида спорта. Есть теннис и женский теннис. Женский теннис – это больше театра, спектакля, эмоций. А мужской – это Федерер, Надаль, Джокович. Я очень хорошо помню все, как было раньше, Агасси и Сампрас – это уже где-то середина того, что я видел вживую. Не по телевизору, а на корте.
– Так вот на Australian Open ярко заявил о себе Алексей Крутых. Как вы оцените его перспективы в профи-теннисе? Это своего рода феномен…
– Согласен. Это вопреки. Я с парнем лично не знаком, но посмотрел его матч, поговорил с людьми, нагуглил и мне нравится, насколько он целеустремленный и трудолюбивый. Не знаю, куда он придет, но парень целеустремленный. Я получил много информации о парне, хоть никогда и не видел его вживую. Хороший пацан, очень бережно надо к этому относиться. Где у нас пацаны после Долгополова, Стаховского и Марченко? Это все мечты. Я знаю, насколько Люба Долгополова пытается поднять Илью Белобородько, и мальчишка вроде трудолюбивый. Но подождите: время идет и где он в рейтинге? Очень хочу, чтобы пацан выстрелил, и девушка хорошая его менеджирует, бросила все и работает с ним, но пока нет результата. Дай Бог, чтобы он поздно выстрелил. Мерило одно: место в рейтинге.
Украинский спорт спасет параллельная спортивная структура
– Как вы относитесь к избранию Вадима Гутцайта президентом НОК Украины?
– Плохо отношусь. Потому что это старперство. Давайте еще меня сейчас изберем. Я не говорю, что Беленюк – это лучшая кандидатура, но все же. Давайте вспомним, когда приходил Бубка? Это был относительно молодой человек. Да, это чемпион, суперзаслуженный человек. Вадим тоже олимпиец, чемпион в команде, в сабле. Я в этой части не только против того, чтобы им был Вадим Гутцайт. Я против огромного количества людей там, которые будут жопу протирать и ничего не делать. Я знаю, о чем говорю – в свое время провел в НОК 4 года, попросту болтался.
– То есть, аппарат там можно сокращать спокойно.
– Конечно. Чиновник – это такая натура, он приспособится. Как бочка с солеными огурцами: если вылить половину бочки и залить туда что-то свежее, то оно тоже со временем станет соленым. Тут вариант один: только вылить, хорошо помыть, пусть постоит просохнет и потом туда положить новые огурцы. А так нельзя. Только параллельное спортивное ведомство спасет украинский спорт. Не знаю, как его называть: спортивное агентство или как-то еще. НОК и Минспорта сами помрут – финансирование плохое, а даже если война завтра закончится, то спорт – это не первое и не пятое. И даже не десятое. Сейчас у страны не те приоритеты, даже если завтра победа. Поэтому, должна быть какая-то надструктура. Чтобы она не была в подчинении Минспорта или НОК. Такое есть в мире, например, во Франции. Зачем придумывать велосипед?
Пусть не обижаются ребята из Минспорта и НОК, я имею право на эти слова. Я частный инвестор и без государственных денег построил 21 корт в Харькове, гольф-поле и провел два десятка теннисных турниров ITF и 5 матчей Кубка Федерации. Если есть, что мне сказать – давайте дискутировать.
– Как часто вы общаетесь с Андреем Шевченко? Как у него дела?
– Мы дружим и уважаем друг друга. В первые месяцы войны не было и дня, чтобы он мне не звонил. А иногда и по два раза. Он правильный человек, несмотря на то, что у него и стержень, и характер, он достаточно искренний в разговоре с друзьями. С Андреем я очень много разговаривал. С началом войны он собирает огромное количество денег: и на платформе United24, и в Италии, и в Британии, где он играл и сейчас живет. Он очень часто приезжает. За время войны мы не много раз виделись, наверное, три раза. Андрей – глыба и очень много делает для Украины сейчас. Речь идет о десятках миллионах долларов.
– Мы вспомнили про Сергея Стаховского, Александра Долгополова, Андрея Шевченко – это люди, которыми мы восхищаемся сейчас. А кто из спортсменов вас разочаровал?
– Да много. И не только спортсменов, но и людей моего круга. И людей богаче меня. Не хочется переходить на персоналии, а назвать надо будет два десятка людей. Обидятся, что этого Сапронов чморит, а про этого забыл.
– Что вы сделаете в первую очередь после победы Украины в войне против агрессора?
– Куплю билет во Флориду и полечу к внукам… Очень скучаю по ним. Не думал, что этих маленьких чуд мне будет так не хватать. А если все затянется… 26 августа мне 60 исполнится и уже морально я, наверное, смогу полететь. Сейчас не имею права.
Даниил ВЕРЕИТИН
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Гравчинь рівня тенісу Еліни багато. Як же вона потрапила до топу та утрималася в ньому на кілька років? Це ментальність. Цілеспрямованість та сконцентрованість на тенісі. Та сама психологія, з якою у жіночому Турі біда. Аж смішно, що саме у цьому аспекті пан Сапронов Еліні якраз відмовляє! Нібито ментальної стійкості їй не вистачає. Та якби не ментальна стійкість, Еліна так і залишилася б ще однією Любою Костенко.Особливо показовою в цьому плані є бронза Олімпіади. Коли рівень гри вже впав остаточно, а сила духу нікуди не поділася. За неймовірної спеки та поганої гри як Еліні вдавалося постійно камбечити, раціонально пояснити важко.
Вони косять під сучасних людей, європейців, аристократів, але їм куди ближче саудівські шейхи, тоталітарні режими та туркменбаші. В них такий тиранічно-автократичний стиль спілкування та повна зневага до нормального, цивілізованого життя (свободи, демократії, конкуренції, верховенства права).
Біографія в пана Сапронова доволі цікава, бо там були (а може і досі є) потужні зв'язки з росіянами. Які саме - це знають харків'яни з 1990-х та 2000-х.
Насамкінець. Про жоден топ-10 для Еліни після повернення мови бути не може. Тим більше, про Шолом. Бо її успіхи, насамперед, були досягнуті за рахунок сконцентрованості на тенісі. Як тільки гра стала конкурувати із коханням, результати почали стрімко падати. А зараз у неї не одна кохана людина, а одразу дві. І вік вже трохи не той, а починати знову з нуля.
З тенісним фактажем у пана Сапронова теж великі трабли. Марта Костюк і близько ніколи не була у топ-30 - найвище місце у рейтингу 49-те. І, тим більше, у 2019-му, у свої 16-17 років, могла тільки мріяти про топ-50, знаходячись у другій сотні. Та й Еліна Світоліна у 2019-му, наскільки я пам'ятаю, вже до трійки не входила. Зрештою, це дрібниці з-поміж усього іншого, але якщо людина виступає з точки зору тенісного спеціаліста, рівень помилок вражає. Але далі буде найцікавіше безпосередньо про теніс.