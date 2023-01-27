Почему Калинина не играет за Украину? Вице-президент ФТУ ответил на вопрос

Вице-президент и исполнительный директор федерации тенниса Украины Евгений Зукин рассказал, почему первая ракетка Украины Ангелина Калинина не играет за сборную на командных соревнованиях:

– Если говорить о сильнейшем составе, то самый частый вопрос: почему мы не видим в команде Ангелину Калинину? Есть ли какая-то причина?



– Нужно задавать ей вопросы. Она просто не хочет играть за сборную. Надо честно сказать, Калинина в последний раз играла за сборную U12. Уже U14, U16, U18 она не играла. Юношеская Олимпиада – это да, плюс-минус, выступление за сборную, где она даже выиграла бронзу. Но я помню, я только пришел в федерацию, у нас была отличная команда U18, которая могла претендовать на самые высокие результаты – Фридман и Калинина, и они не хотели играть.

Когда речь идет о выступлении за сборную U12 – это война родителей, все звонят, предлагают взятки «чтобы взяли моего», ты не знаешь, как их остановить. U14 – уже спокойнее, U16 – сильно спокойнее, U18 – уже невозможно собрать сильнейшую команду. Потому что никому это не надо. Вот такая эволюция. А потом взрослая команда, где «надо нормально заплатить, чтобы мы сыграли». Вот такая реальность и другой нет.

В плане финансирования – тут никакого другого финансирования, естественно, нет. Я был на нескольких совещаниях, 3 млрд. на спорт, но на теннис они не дойдут, потому что он точно не в приоритете. И вообще у меня в голове не укладывается, как мы, собирая деньги на носки, обогреватели и еще что-то, можем через государство финансировать спорт? Поэтому мы и должны справляться своими ресурсами. Поэтому все вопросы про Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг… Это деньги федерации, это не деньги игроков. Федерация после этого проводит переговоры, либо договаривается, либо нет. Все остальное – это инсинуации. Никак деньги, которые дают ITF, не привязаны к оплате участия теннисистов, никоим образом. Мы когда-то просто для себя какую-то формулу пытались сообразить, которая развалилась как только перестала устраивать одну из сторон.