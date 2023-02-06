Юрий САПРОНОВ: «Шевченко – глыба и очень много делает для Украины»

Юрий Сапронов в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал об общении с бывшим нападающим и главным тренером сборной Украины по футболу Андреем Шевченко.

«Мы дружим и уважаем друг друга. В первые месяцы войны не было и дня, чтобы он мне не звонил. А иногда и по два раза. Он правильный человек, несмотря на то, что у него и стержень, и характер, он достаточно искренний в разговоре с друзьями. С Андреем я очень много разговаривал.

С началом войны он собирает огромное количество денег: и на платформе United24, и в Италии, и в Британии, где он играл и сейчас живет. Он очень часто приезжает. За время войны мы не много раз виделись, наверное, три раза. Андрей – глыба и очень много делает для Украины сейчас. Речь идет о десятках миллионах долларов», - сказал Сапронов.