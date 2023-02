«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом

В субботу, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Арсеналом». Игра завершилась сенсационной победой «ирисок» со счетом 1:0.

В составе обоих команд на позиции левого защитника играли украинские футболисты. Виталий Миколенко вышел в старте «Эвертона», а Александр Зинченко – в старте «Арсенала». Виталий и Александр провели все 90 минут на поле и успели заработать по одной желтой.

После поединка статистические порталы SofaScore и WhoScored выставили оценку Виталию. Украинец получил 6.6 баллов по версии SofaScore и 6.7 балла ему поставил WhoScored. За матч Виталий, помимо заработанного горчичника, выиграл 4 из 12 дуэлей, 13 раз потерял мяч, оформил 3 фолла и имел всего 61% точности передач.

Этот поединок стал первым для «Эвертона» под руководством нового наставника Шона Дайча. После игры фанаты «ирисок» остались довольны и дебютом Дайча, и игрой Миколенко:

Chill Guy The Sports Guy: «У меня есть ощущение, что Миколенко будет процветать при Дайче».

ALL TOGETHER NOW!: «Если Шон Дайч «разблокирует» нового Макнила и Миколенко, вы можете вручить ему пожизненный контракт».

Nick: «Дайч хочет, чтобы его крайние защитники защищались. Миколенко будет хорошо в этой команде».

Ell Bretland: «Думаю, Миколенко будет процветать в команде Шона Дайча. Он был действительно солидным и надежным игроком в течение всего года, прежде чем в прошлом месяце у него начались небольшие проблемы. Думаю, он сегодня снова был превосходен. На него действительно можно положиться в обороне».

Alfie: «Я много хейтил Миколенко, но 1 на 1 против топового вингера (Сака – ред.) он был хорош».

FergalEFC: «Миколенко сегодня был на высоте. Дайч просит его делать то, в чем он хорош, а не то, в чем он не силен».

Jordan: «Лучшие выступления Миколенко и Макнила с тех пор, как мы их подписали».

Petey: «Миколенко держал Сака в своем кармане».

G_mbl_9: «Не верится, что сегодня даже Миколенко был хорош. Что, черт возьми, Дайч сделал?».

BandSpectra: «Я думаю, что любой, кто может закрыть Сака, заслуживает упоминания. Миколенко сегодня был великолепен».