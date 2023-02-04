В отчетном матче встречались команды, решающие разные турнирные задачи – «Арсенал» хочет наконец завоевать чемпионство после очень длинной паузы, а «Эвертон», как и в прошлом году, борется за выживание. Владельцы команды решили для сохранения места в элите поменять главного тренера – Фрэнка Лэмпарда сменил Шон Дайч.

Оба украинца, которые есть в заявках команд, начали игру в стартовых составах, причем на одной позиции. Правда, их роль была разной. Виталий Миколенко играл классического левого защитника, сдерживая визави по флангу Букайо Сака, а Зинченко исполнял роль теневого дирижера атак своей команды.

Именно Виталия часто ловили в объективе камеры. Наш земляк практически ничего не дал сделать именитому оппоненту, постоянно останавливая то подкатом, то просто удачным отбором, а иногда - и мелким фолом.

Твиттер Арсенала

Вообще не создавалось впечатление, что на поле играют лидер с аутсайдером. На игру было приятно смотреть, обе команды старались и, что немаловажно, обладали достаточным мастерством. Забить, правда, в первой половине не удалось ни Нкетиа с выгодной позиции, ни Сака после навеса Зинченко (Пикфорд был отыгран, но защитник вынес мяч с линии), ни «ирискам» – Калверт-Льюин не успел замкнуть прострел Онана, а Дукуре в одиночестве перед воротами нормально не попал по мячу.

Второй тайм начался с атак хозяев. И им удалось достичь своего – после очередного углового Эдегор не удержал Тарковски, который головой открыл счет.

Игра продолжалась такая же, как и до перерыва. Обе команды не стеснялись и бегать в атаку, и играть на отбой. Правда, «Эвертону» после забитого стало легче – грамотный отвод мяча от своих ворот не позволил «канонирам» надеяться на что-то серьезное. О чем говорить, если даже Зинченко в конце игры в неприсущем себе стиле дважды бил издалека. Удары отчаяния хоть и получились достаточно хорошими, но результата не принесли. В конце Мопе спровоцировал Зинченко, вышла небольшая толкотня, в которой оба главных виновника получили по «горчичнику». Ранее карточку получил и Миколенко, когда едва ли не единственный раз за матч его прошел Сака.

Твиттер Арсенала

Счет 1:0 позволил «ирискам» получить неожиданные баллы, которые могут быть критически важными в борьбе за выживание. Да и новому тренеру лучшего дебюта нельзя было ждать. А «Арсенал», конечно, хоть и остался на вершине турнирки, но, похоже, попал в психологическую яму и теперь неизвестно, когда и с какими потерями сумеет из нее выбраться.

Английськая Премьер-лига. 22 тур.

«Эвертон» - «Арсенал» - 1:0.

Тарковски, 60.

Миколенко, 63, Онана, 69, Пикфорд, 86, Мопе, 90+6 - Зинченко, 90+6.

«Эвертон»: Пикфорд - Коулмэн, Тарковски, Коуди, Миколенко, Гана, Онана, Дукуре, Макнил, Ивоби, Калверт-Льюин (Мопе, 62)..

«Арсенал»: Рамсдейл - Уайт (Томиясу, 85), Салиба, Габриэл, Зинченко, Партей (Жоржиньо, 59), Джака, Эдегор (Виейра, 77), Сака, Мартинелли (Троссард, 59), Нкетиа.

Арбитр: Дэвид Кут.

Стадион: «Гудисон Парк» (Ливерпуль, Англия).

ЭВЕРТОН - АРСЕНАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА