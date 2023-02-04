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Англия
04 февраля 2023, 16:28 | Обновлено 04 февраля 2023, 17:17
4997
29

Ириски шокировали лидера. Эвертон дома минимально одолел Арсенал

Команды Зинченко и Миколенко выдали очень неплохую игру в дебютном матче Шона Дайча

04 февраля 2023, 16:28 | Обновлено 04 февраля 2023, 17:17
4997
29
Ириски шокировали лидера. Эвертон дома минимально одолел Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

В отчетном матче встречались команды, решающие разные турнирные задачи – «Арсенал» хочет наконец завоевать чемпионство после очень длинной паузы, а «Эвертон», как и в прошлом году, борется за выживание. Владельцы команды решили для сохранения места в элите поменять главного тренера – Фрэнка Лэмпарда сменил Шон Дайч.

Оба украинца, которые есть в заявках команд, начали игру в стартовых составах, причем на одной позиции. Правда, их роль была разной. Виталий Миколенко играл классического левого защитника, сдерживая визави по флангу Букайо Сака, а Зинченко исполнял роль теневого дирижера атак своей команды.

Именно Виталия часто ловили в объективе камеры. Наш земляк практически ничего не дал сделать именитому оппоненту, постоянно останавливая то подкатом, то просто удачным отбором, а иногда - и мелким фолом.

Твиттер Арсенала

Вообще не создавалось впечатление, что на поле играют лидер с аутсайдером. На игру было приятно смотреть, обе команды старались и, что немаловажно, обладали достаточным мастерством. Забить, правда, в первой половине не удалось ни Нкетиа с выгодной позиции, ни Сака после навеса Зинченко (Пикфорд был отыгран, но защитник вынес мяч с линии), ни «ирискам» – Калверт-Льюин не успел замкнуть прострел Онана, а Дукуре в одиночестве перед воротами нормально не попал по мячу.

Второй тайм начался с атак хозяев. И им удалось достичь своего – после очередного углового Эдегор не удержал Тарковски, который головой открыл счет.

Игра продолжалась такая же, как и до перерыва. Обе команды не стеснялись и бегать в атаку, и играть на отбой. Правда, «Эвертону» после забитого стало легче – грамотный отвод мяча от своих ворот не позволил «канонирам» надеяться на что-то серьезное. О чем говорить, если даже Зинченко в конце игры в неприсущем себе стиле дважды бил издалека. Удары отчаяния хоть и получились достаточно хорошими, но результата не принесли. В конце Мопе спровоцировал Зинченко, вышла небольшая толкотня, в которой оба главных виновника получили по «горчичнику». Ранее карточку получил и Миколенко, когда едва ли не единственный раз за матч его прошел Сака.

Твиттер Арсенала

Счет 1:0 позволил «ирискам» получить неожиданные баллы, которые могут быть критически важными в борьбе за выживание. Да и новому тренеру лучшего дебюта нельзя было ждать. А «Арсенал», конечно, хоть и остался на вершине турнирки, но, похоже, попал в психологическую яму и теперь неизвестно, когда и с какими потерями сумеет из нее выбраться.

Английськая Премьер-лига. 22 тур.

«Эвертон» - «Арсенал» - 1:0.

Тарковски, 60.

Миколенко, 63, Онана, 69, Пикфорд, 86, Мопе, 90+6 - Зинченко, 90+6.

«Эвертон»: Пикфорд - Коулмэн, Тарковски, Коуди, Миколенко, Гана, Онана, Дукуре, Макнил, Ивоби, Калверт-Льюин (Мопе, 62)..

«Арсенал»: Рамсдейл - Уайт (Томиясу, 85), Салиба, Габриэл, Зинченко, Партей (Жоржиньо, 59), Джака, Эдегор (Виейра, 77), Сака, Мартинелли (Троссард, 59), Нкетиа.

Арбитр: Дэвид Кут.

Стадион: «Гудисон Парк» (Ливерпуль, Англия).

ЭВЕРТОН - АРСЕНАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 30
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Хутин Пуйло
У подземных сегодня траур. Миколенко в матче против лидера чемпионата намного лучше Мудрика, который был худшим в матче двух среднячков. Жду долгие ко-ко-ко и кучу минусов, хоть какая-то радость вам) 
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+11
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avk2307
Рад за Миколенко. Он сегодня Сака закрыл. Но обидно за Арсенал....
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+10
GloryUkraine
Вчора я писав, що в АПЛ аутсайдер може перемогти лідера, але, хоч і мав віддчуття, що Евертон переможе Арсенал, побоявся сам себе та не написав цього в коментарі, щоби не замінусували.
От чим мені і подобається АПЛ, здається явний аутсайдер, а буде битися до останнього, не зважаючи на статус суперника.
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+7
Nordenus
Рад за Мико. Жаль за Зину. У Арсенала сегодня не было настроя на игру, это прям ощущалось.
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+6
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OKs100
Миколенко уничтожил Арсенал.
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+4
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Alex906
Смена тренера встряхнула аутсайдера .Подобное было когда в Сандерленд назначили спасать Сэма Алвердайса и он чудесным образом поднял Сандерленд с последнего места чуть ли не в средину по пути обыграв Ливерпуль 
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+3
zzg77
Оце так сенсація!!!
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+3
roman75zpr
Эвертон справедливо поступил...раз у Ман.Сити забрали очки, то и у Арсенала надо было, чтобы никому не было обидно из лидеров )
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+3
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Alex906
Все только начинается .ПолтМерсон не зря сказал что Арсеналу будет туго во втором круге .давит результат 
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+3
Віталій Яценко
Для Арсеналу вирішальними будуть матчі з 33 по 36 тури. Бо всі чотири матчі будуть надскладними. Але зараз важливо втримати темп, щоб зберегти позиції до 33 туру. Це дійсно важко, бо просідає результат зараз.
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+1
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donnerwetter
Ириска матча - Фофана (как  показали на ВТ), хотя победу принёс ушастик.)  Но Фофана больше всех валялся на траве.
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0
Vytas Meskauskas
Лучшая игра Зинченко, он постоянно передачи вперёд отдавал, открывался и бил по воротам. Все как лидер. Явно такие игроки нравятся тренерам, если бы так в мс играл то в основе был бы постоянно. Мыкола тоже втягивается но надо брать игру на себя если хочет быть звездой в команде
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0
avk2307
Доведеться за Тотенгем вболівати завтра вболівальникам Арсенала
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0
Alex906
Теперь 18 у Эвертона .У Вулз 17 .Волки должны дать бой Ливерпулю
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0
Octopus
Вот тебе и отголоски кубкового вылета. Артета немного просчитался, надо было Зинченко выпускать когда уже побеждали, а то так статистику побед пацану попортит.
Пеп глазливый колдун, проблемы Арсенала начались, когда его спросили про побеждающих Зинченко и Жезуса, теперь они проигрывают.
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0
vitaha33
Пішов спадт у арсенала, очікуваний. А їм скоро з мс грати. Матч за 6 очок
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-2
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Запасной
Мыкола и Зинчено хорошо отыграли.Очень хочется увидеть уже в ноунейм Жироне запасного 5 млн .
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-10
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Обсервер Влад
Складається враження, що жовті карточки у підсумковій статистиці матчу - єдине, на що здатні наші легіонери в АПЛ
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-14
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