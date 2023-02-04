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04.02.2023 14:30 - : -
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04 февраля 2023, 06:32 | Обновлено 04 февраля 2023, 07:01
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Эвертон – Арсенал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21 тура Английской Премьер-лиги

04 февраля 2023, 06:32 | Обновлено 04 февраля 2023, 07:01
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Эвертон – Арсенал. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
04 февраля в 6:32 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В субботу, 4 февраля, состоится матч 22 тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Арсеналом». Игра пройдет в Ливерпуле (Англия) на поле арены «Гудисон Парк», начало – в 14:30 по киевскому времени.

После вчерашнего матча Михаила Мудрика за «Челси» (не слишком удачного, если быть откровенным) сегодня можно будет понаблюдать за потенциальным соревнованием друг против друга еще двух украинцев. Александр Зинченко и его «Арсенал» мчатся к долгожданному чемпионству, а «Эвертон» изо всех сил старается удержаться в Премьер-лиге. Владельцы ливерпульского клуба не смогли больше выдерживать мучения команды с Фрэнком Лэмпардом, поэтому Виталий Миколенко будет пытаться показать себя с лучшей стороны перед новым коучем – «ирисок» возглавил Шон Дайч.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Арсенал» – «Эвертон» в украинской версии сайта.

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Эвертон Арсенал Лондон Эвертон - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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