В субботу, 4 февраля, состоится матч 22 тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Арсеналом». Игра пройдет в Ливерпуле (Англия) на поле арены «Гудисон Парк», начало – в 14:30 по киевскому времени.

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После вчерашнего матча Михаила Мудрика за «Челси» (не слишком удачного, если быть откровенным) сегодня можно будет понаблюдать за потенциальным соревнованием друг против друга еще двух украинцев. Александр Зинченко и его «Арсенал» мчатся к долгожданному чемпионству, а «Эвертон» изо всех сил старается удержаться в Премьер-лиге. Владельцы ливерпульского клуба не смогли больше выдерживать мучения команды с Фрэнком Лэмпардом, поэтому Виталий Миколенко будет пытаться показать себя с лучшей стороны перед новым коучем – «ирисок» возглавил Шон Дайч.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Арсенал» – «Эвертон» в украинской версии сайта.