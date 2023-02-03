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Чемпионат Англии
Челси
03.02.2023, FT 0 : 0
Фулхэм
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Англия
03 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 04 февраля 2023, 00:49
2943
16

Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили

Команды подтвердили свой статус середняков чемпионата

03 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 04 февраля 2023, 00:49
2943
16
Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили
Твиттер Челси

В стартовом матче 22-го тура АПЛ «Челси» и «Фулхем» голов друг другу не забили.

Команды уже встречались меньше месяца назад, тогда сильнее оказался Фулхэм (2:1). В этом матче ожидался выход в старте сверхдорогих новичков Челси – Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса.

Оба вышли в старте. И если чемпион мира показал более-менее неплохую игру, то о нашем земляке такого сказать нельзя. Михаил потерялся на поле, отдавал неточные передачи и неудачно открывался.

Первый тайм запомнился для «Челси» только моментами Хаверца – неудачное замыкание и перебрасывание через Лено с попаданием в штангу. Фулхэм смотрелся целостнее с активностью Палиньи и Виллиана.

На второй тайм Мудрик уже не вышел, его сменил Мадуэке. Тот был активным, но минут через 10 растворился на поле, как и Стерлинг, тоже поигравший на левом фланге.

Второй тайм не был слишком интересен, но моментов было больше. В частности, Энцо и Галлахер издалека могли открывать счет, но не хватало сантиметров.

Самый реальный шанс забить имел Фофана, но, обыграв кипера и защитника, слабо пробил в пустые ворота. Фулхэм, кроме не слишком удачного финального штурма, запомнился ударом Митровича из центрального круга.

Закономерные 0:0 читались еще в первом тайме. Так и вышло. Следующую игру Челси проведет против Вест Хэма. Пенсионеры сейчас на 9-м месте, а Фулхем временно даже поднялся на 6-е.

Английськая Премьер-лига. 22-й тур

«Челси» «Фулхэм» 0:0

Галлахер, 64 – Палинья, 22, Перрейра, 51, Рид, 67, Уилсон, 90+3.

«Челси»: Кепа – Р. Джеймс (Аспиликуэта, 60), Тиаго Силва, Бадьяшиль, Кукурелья (Чилуэлл, 84) - Галлахер, Энцо Фернандес, Маунт (Фофана, 76) – Зиеш (Стерлинг, 60), Хаверц, Мудрик (Мадуэке, 46).

«Фулхэм»: Лено – Тете, Диоп, Рим, Робинсон - Рид (Керни, 90+1), Палинья - Декордова-Рид (Уилсон, 75), Перейра (Курзава, 90+5), Виллиан (Соломон, 75) – Митрович (Винисиус. 90+1).

Арбитр: Стюарт Эттвелл.

Стадион: «Стемфорд Бридж» (Лондон, Англия).

ЧЕЛСИ - ФУЛХЭМ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Челси - Фулхэм отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 16
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avk2307
Ребята, когда писал, что надо в Арсенал.вы ж писали, что менеджмент Шахтера топ и надо куда надо, а теперь как то сомневаетесь
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+2
donnerwetter
А кто там впечатлил? Ну Мадуэке покрутился на  месте Мудрика, потом Стерлинг с таким же успехом. Хотя с мячом они были больше.  Второй тайм то удался командам, да страйкеры кривоногие.
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+2
Maxim Shkurat
если бы мудрика оставили на 2й тайм, шансов на резуьлтативное действие было бы больше, но фишка в том, что футболистов за >70 млн покупают для того, что бы они эти действия совершали в ситуации когда игра не идет.
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+1
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elPadrino
еще пару таких игр и разговоры о 100 млн будут слышней и слышней
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+1
Kinik Alex
Челсі за останні сім матчів забили пару голів, виграли один матч, але Мудрик мав забити три голи і зробити десять гольових пасів)) 
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0
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Slava_Dyatlov
Смотреть матч было просто невозможно, особенно первый тайм. Такое ощущение что Поттер в фифу играет. Накупил всех молодых игроков за бешеные бабки и экспериментирует кто из них лучше. Мотивации и вправду ни у кого нет. А знаете почему? Потому что каждый игрок в голове держит: "блин, на моей позиции новичок играет, а вдруг меня на него заменят?" Таким образом у них нет никакой уверенности в себе. Ну а Гарри Поттер отрабатывает потраченные деньги и такое ощущение даже не объясняет что кому надо делать, а просто говорит: "если проявишь себя, будешь играть чаще других новичков." Как будто в джунгли попал, где каждый сам за себя и выживает сильнейший. 
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0
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bzzzzzz
а вопще не пойму зачем было тухеля увольнять. дали бы ему такие трансферы, он бы все наладил. а этот поттер, копия лемпарда.
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0
Nordenus
Короче, все ясно с этим Челси. Америкосы купили клуб, при этом вообще не разбираясь в футболе. Тупо покупают самых дорогих на рынке кто есть, так как бабла немерено. Ну а Поттеру вообще пофиг, сказали что доверяют ему. Вангую, что Челси так и будет страдать фигней до конца сезона. Надо брать нормального тренера, который будет строить команду с нуля, а не это сборище футболистов с физруком.
И кстати, если бы Мудрик перешел в Арсенал, то заиграл бы стопудов, там команда ИГРАЕТ просто, а не страдает на поле!
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0
romanchik.8409
Ага весь Челси топ..А Мудрик не впечатлил))
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0
Дмитрий Опер
Профакало бабло Челси 
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-1
jetcrow
Старый костяк Челси просто дно. Организовать нападение просто не смогли. Импотенция.
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-1
bzzzzzz
в первом тайме у челси в атаке вопще ничего не было, а мудрика закрыли наглухо, не знаю чтобы он там смог сделать
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-1
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