В стартовом матче 22-го тура АПЛ «Челси» и «Фулхем» голов друг другу не забили.

Команды уже встречались меньше месяца назад, тогда сильнее оказался Фулхэм (2:1). В этом матче ожидался выход в старте сверхдорогих новичков Челси – Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса.

Оба вышли в старте. И если чемпион мира показал более-менее неплохую игру, то о нашем земляке такого сказать нельзя. Михаил потерялся на поле, отдавал неточные передачи и неудачно открывался.

Первый тайм запомнился для «Челси» только моментами Хаверца – неудачное замыкание и перебрасывание через Лено с попаданием в штангу. Фулхэм смотрелся целостнее с активностью Палиньи и Виллиана.

На второй тайм Мудрик уже не вышел, его сменил Мадуэке. Тот был активным, но минут через 10 растворился на поле, как и Стерлинг, тоже поигравший на левом фланге.

Второй тайм не был слишком интересен, но моментов было больше. В частности, Энцо и Галлахер издалека могли открывать счет, но не хватало сантиметров.

Самый реальный шанс забить имел Фофана, но, обыграв кипера и защитника, слабо пробил в пустые ворота. Фулхэм, кроме не слишком удачного финального штурма, запомнился ударом Митровича из центрального круга.

Закономерные 0:0 читались еще в первом тайме. Так и вышло. Следующую игру Челси проведет против Вест Хэма. Пенсионеры сейчас на 9-м месте, а Фулхем временно даже поднялся на 6-е.

Английськая Премьер-лига. 22-й тур

«Челси» – «Фулхэм» – 0:0

Галлахер, 64 – Палинья, 22, Перрейра, 51, Рид, 67, Уилсон, 90+3.

«Челси»: Кепа – Р. Джеймс (Аспиликуэта, 60), Тиаго Силва, Бадьяшиль, Кукурелья (Чилуэлл, 84) - Галлахер, Энцо Фернандес, Маунт (Фофана, 76) – Зиеш (Стерлинг, 60), Хаверц, Мудрик (Мадуэке, 46).

«Фулхэм»: Лено – Тете, Диоп, Рим, Робинсон - Рид (Керни, 90+1), Палинья - Декордова-Рид (Уилсон, 75), Перейра (Курзава, 90+5), Виллиан (Соломон, 75) – Митрович (Винисиус. 90+1).

Арбитр: Стюарт Эттвелл.

Стадион: «Стемфорд Бридж» (Лондон, Англия).

ЧЕЛСИ - ФУЛХЭМ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА