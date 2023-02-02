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Англия
02 февраля 2023, 18:45 | Обновлено 02 февраля 2023, 19:35
457
4

Челси – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Ждем Мудрика со старта и дебют Энцо Фернандеса

02 февраля 2023, 18:45 | Обновлено 02 февраля 2023, 19:35
457
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Челси – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В пятницу, 3 февраля, в Лондоне на поле арены «Стэмфорд Бридж» состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» будет принимать «Фулхэм». Стартовый свисток Стюарта Атвелла прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Челси

Челси» в этом сезоне не блещет, занимая десятую строчку после 20 сыгранных матчей. В последних пяти матчах команда Грэма Поттера набрала 5 очков и разговоры о магии уже давно прекратились.

Но клуб явно не устраивает такая ситуация, «синие» возглавили список английских клубов по выплатам за трансферы, которые были совершены в январе 2023 года. Только вдумайтесь, за время зимнего трансферного окна «Челси» потратил в общей сложности на новых игроков 363,6 млн евро. На втором месте «Саутгемптон» – 63,25 млн евро. Разница впечатляет.

Главными трансферными целями англичан были Энцо Фернандес из «Бенфики» и Михаил Мудрик из «Шахтера». Украинец уже даже неплохо дебютировал в основном составе новой команды, аргентинец, который заменит ушедшего в «Арсенал» Жоржиньо, был подписан в последний день трансферного окна. Ожидается, что Мудрик и Фернандес сыграют против «Фулхэма».

В предстоящей встрече точно не будет дисквалифицированного Жоао Феликса, также травмированы Менди, Пулишич, Стерлинг, Броя, Закария, Канте, Фофана и Чилуэлл.

Фулхэм

«Дачники», которые в последние годы чаще всех вылетают и возвращаются в АПЛ, проводят очень солидный сезон. Команда португальского специалиста Марку Силвы сыграла 21 матч и занимает седьмую позицию в турнирной таблице.

Последние два матча «Фулхэм» минимально проиграл «Ньюкаслу» и «Тоттенхэму», но до этого было четыре победы подряд. Одна из них – над «Челси» (2:1). Именно в той встрече неудачно дебютировал Жоао Феликс, который получил прямую красную карточку за грубую игру. Кстати, один из голов тогда забил хорошо знакомый украинским болельщикам бразилец Виллиан. Ему уже 34, время течет быстро. Также за эту команду играет еще один экс-игрок «Шахтера» Манор Соломон, но в текущем сезоне он сыграл всего 3 матча в АПЛ.

Лазарет команды практически пуст, все сильнейшие готовы сыграть против «Челси».

Ориентировочные составы

«Челси»: Аррисабалага – Аспиликуэта, Тьяго Силва, Бедьяшиль, Холл, Фернандес, Ковачич, Зиеш, Маунт, Мудрик, Хаверц.

«Фулхэм»: Лено – Тете, Диоп, Риэм, Робинсон, Рид, Пальинья, Рид, Перейра, Виллиан, Митрович.

3 февраля, пятница

Челси – Фулхэм
Лондон. «Стэмфорд Бридж». 14:30
ТВ-трансляция – Setanta Sports
ЧЕЛСИ – ФУЛХЭМ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Судья: Стюарт Атвелл
Прогноз Sport.ua – 2:1
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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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avk2307
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donnerwetter
Будет реванш. 2:0. А может и 3:0.
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