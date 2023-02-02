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Англия
02 февраля 2023, 19:35 |
434
0

Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Встреча состоится 3 февраля в 22:00

02 февраля 2023, 19:35 |
434
0
Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 3 февраля, в Лондоне на поле арены «Стэмфорд Бридж» состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» будет принимать «Фулхэм». Стартовый свисток Стюарта Атвелла прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В Украине матч будет транслировать канал Сетанта Спортс.

«Челси» в этом сезоне не блещет, занимая десятую строчку после 20 сыгранных матчей. В последних пяти матчах команда Грэма Поттера набрала 5 очков и разговоры о магии уже давно прекратились. Но клуб явно не устраивает такая ситуация, «синие» возглавили список английских клубов по выплатам за трансферы, которые были совершены в январе 2023 года.

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Источник Sport.ua
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