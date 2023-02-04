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Англия
04 февраля 2023, 00:45 | Обновлено 04 февраля 2023, 01:02
1890
3

Поттер рассказал, почему Мудрик выглядел неважно во время матча

У украинского вингера «Челси» была простуда на неделе перед игрой

04 февраля 2023, 00:45 | Обновлено 04 февраля 2023, 01:02
1890
3
Поттер рассказал, почему Мудрик выглядел неважно во время матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Челси» Грэм Поттер рассказал, почему украинский хавбек Михаил Мудрик неудачно провел игру АПЛ против «Фулхэма».

«У него была простуда на этой неделе. Он ощущал тяжесть в ногах в перерыве матча. Мы не хотели рисковать его здоровьем».

В стартовом матче 22-го тура АПЛ «Челси» и «Фулхем» голов друг другу не забили (0:0).

Михаил Мудрик впервые вышел в основе синих, но был заменен в перерыве встречи.

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Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Челси - Фулхэм Грэм Поттер
Источник BBC
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andre_lui
Ось і пояснення. Здоров'я міцного!
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+2
Хутин Пуйло
Просто он не уровень средняка АПЛ. Вот и все
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0
Вова Чертрогатый
та ну.. похоже на выдумку для оправдания... насамом деле команда не сбалансирована, полузащита не может выйти на чужую половину поля и отдать передачу на мудрика, на ход, так как ему удобно, свободные зоны не создаются... короче шлак полный
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-1
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