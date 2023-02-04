Поттер рассказал, почему Мудрик выглядел неважно во время матча

Наставник «Челси» Грэм Поттер рассказал, почему украинский хавбек Михаил Мудрик неудачно провел игру АПЛ против «Фулхэма».

«У него была простуда на этой неделе. Он ощущал тяжесть в ногах в перерыве матча. Мы не хотели рисковать его здоровьем».

В стартовом матче 22-го тура АПЛ «Челси» и «Фулхем» голов друг другу не забили (0:0).

Михаил Мудрик впервые вышел в основе синих, но был заменен в перерыве встречи.