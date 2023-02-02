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02 февраля 2023, 18:16 | Обновлено 02 февраля 2023, 18:19
484
1

Челси – Фулхэм. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 22 тура Английской Премьер-лиги

02 февраля 2023, 18:16 | Обновлено 02 февраля 2023, 18:19
484
1
Челси – Фулхэм. Текстовая трансляция матча
ФК Челси
02 февраля в 18:02 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В пятницу, 3 февраля, состоится поединок 22 тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть «Челси» и «Фулхэм». Игра пройдет в Лондоне (Англия) на поле стадиона «Стемфорд Бридж», начало – в 22:00 по Киеву.

Конечно, нам бы совсем не была интересна игра седьмой и десятой команд из турнирной таблицы АПЛ, если бы одной из них не был «Челси», за который выступает наш земляк Михаил Мудрик. «Пенсионеры» строят новую команду и жертвуют текущим сезоном, поэтому не стоит удивляться многомиллионным трансферам на вход типа Мудрика или Энцо Фернандеса или уходу в «Арсенал» мозгового центра «Челси» Жоржиньо, которого призван заменить аргентинец. Эти все процессы и объясняют десятое место «аристократов» в турнирке. Правда, идущий седьмым «Фулхэм» опережает их всего на два очка и после матча вполне возможна рокировка позициями.

«Дачники» тоже имеют в составе украинский след – в их заявке присутствуют экс-игроки «Шахтера» Манор Соломон и Виллиан. Последний, кстати, также экс-игрок и «Челси» и уже успел отличиться в воротах своей бывшей команды - менее месяца назад в перенесенном матче 7 тура «Фулхэм» минимально одолел подопечных Грэма Поттера (2:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Челси» – «Фулхэм» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 1
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Alex906
Будет любопытно .И Фернандес и Мудрик в составе на завтра .но Фулхэм повыше в таблице 
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