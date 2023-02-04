​В стартовом матче 22-го тура АПЛ «Челси» и «Фулхем» голов друг другу не забили (0:0).

Украинский вингер Михаил Мудрик впервые вышел в основе синих, но был заменен в перерыве встречи.

Наставник «Челси» Грэм Поттер рассказал после матча: «У Мудрика была простуда на этой неделе. Он ощущал тяжесть в ногах в перерыве матча. Мы не хотели рисковать его здоровьем».

Челси – Фулхэм – 0:0. Один тайм Мудрика. Видеообзор матча