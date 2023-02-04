Англия04 февраля 2023, 06:23 | Обновлено 04 февраля 2023, 06:43
231
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Челси – Фулхэм – 0:0. Один тайм Мудрика. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор стартового поединка 22-го тура АПЛ
04 февраля 2023, 06:23 | Обновлено 04 февраля 2023, 06:43
231
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В стартовом матче 22-го тура АПЛ «Челси» и «Фулхем» голов друг другу не забили (0:0).
Украинский вингер Михаил Мудрик впервые вышел в основе синих, но был заменен в перерыве встречи.
Наставник «Челси» Грэм Поттер рассказал после матча: «У Мудрика была простуда на этой неделе. Он ощущал тяжесть в ногах в перерыве матча. Мы не хотели рисковать его здоровьем».
Челси – Фулхэм – 0:0. Один тайм Мудрика. Видеообзор матча
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