Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Фулхэм – 0:0. Один тайм Мудрика. Видеообзор матча
Чемпионат Англии
Челси
03.02.2023, FT 0 : 0
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 февраля 2023, 06:23 | Обновлено 04 февраля 2023, 06:43
231
0

Челси – Фулхэм – 0:0. Один тайм Мудрика. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор стартового поединка 22-го тура АПЛ

04 февраля 2023, 06:23 | Обновлено 04 февраля 2023, 06:43
231
0
Челси – Фулхэм – 0:0. Один тайм Мудрика. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

​В стартовом матче 22-го тура АПЛ «Челси» и «Фулхем» голов друг другу не забили (0:0).

Украинский вингер Михаил Мудрик впервые вышел в основе синих, но был заменен в перерыве встречи.

Наставник «Челси» Грэм Поттер рассказал после матча: «У Мудрика была простуда на этой неделе. Он ощущал тяжесть в ногах в перерыве матча. Мы не хотели рисковать его здоровьем».

Челси – Фулхэм – 0:0. Один тайм Мудрика. Видеообзор матча

По теме:
Эвертон – Арсенал. Текстовая трансляция матча
Грэм ПОТТЕР: «Есть разочарование, потому что мы не выиграли»
Тренер «Фулхэма»: «Команда четко понимает, что делает»
Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Грэм Поттер Челси Челси - Фулхэм видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эмманюэль ПЕТИ: «Не уверен, что Мудрик рад тому, что перешел в Челси»
Футбол | 03 февраля 2023, 11:32 9
Эмманюэль ПЕТИ: «Не уверен, что Мудрик рад тому, что перешел в Челси»
Эмманюэль ПЕТИ: «Не уверен, что Мудрик рад тому, что перешел в Челси»

Известный в прошлом футболист – о трансфере украинца

Динамо может продать легионера в Турцию
Футбол | 03 февраля 2023, 22:38 1
Динамо может продать легионера в Турцию
Динамо может продать легионера в Турцию

«Анкарагюджю» интересуется Жерсоном Родригешем

Все решили в первом тайме. Динамо с дублем Бенито разгромило Унирю Деж
Футбол | 03.02.2023, 18:02
Все решили в первом тайме. Динамо с дублем Бенито разгромило Унирю Деж
Все решили в первом тайме. Динамо с дублем Бенито разгромило Унирю Деж
ВИДЕО. Как Роналду забил первый гол за саудовский Аль-Наср
Футбол | 03.02.2023, 20:39
ВИДЕО. Как Роналду забил первый гол за саудовский Аль-Наср
ВИДЕО. Как Роналду забил первый гол за саудовский Аль-Наср
Криштиану РОНАЛДУ: «Счастлив забить первый гол в саудовской лиге»
Футбол | 03.02.2023, 23:40
Криштиану РОНАЛДУ: «Счастлив забить первый гол в саудовской лиге»
Криштиану РОНАЛДУ: «Счастлив забить первый гол в саудовской лиге»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-вратарь Шахтера и Мариуполя живет в лагере беженцев в Бельгии
Экс-вратарь Шахтера и Мариуполя живет в лагере беженцев в Бельгии
02.02.2023, 22:09 6
Футбол
Пидручный финишировал в тройке в первой гонке после операции на колене
Пидручный финишировал в тройке в первой гонке после операции на колене
02.02.2023, 12:58 1
Биатлон
Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн
Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн
02.02.2023, 19:06 22
Футбол
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
03.02.2023, 16:35 4
Биатлон
Названа вероятная дата проведения боя Усик – Фьюри
Названа вероятная дата проведения боя Усик – Фьюри
02.02.2023, 09:41 15
Бокс
Палкин был шокирован. Как Челси перехватил Мудрика у Арсенала
Палкин был шокирован. Как Челси перехватил Мудрика у Арсенала
03.02.2023, 06:45 1
Футбол
Вместе с Мудриком. Назван сильнейший старт Челси после зимних трансферов
Вместе с Мудриком. Назван сильнейший старт Челси после зимних трансферов
02.02.2023, 18:30 1
Футбол
Вишенки для Забарного. Что представляет собой Борнмут?
Вишенки для Забарного. Что представляет собой Борнмут?
02.02.2023, 07:33 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности