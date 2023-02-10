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  4. Микель АРТЕТА: «Мы будем проигрывать матчи»
Англия
10 февраля 2023, 23:27 |
188
0

Микель АРТЕТА: «Мы будем проигрывать матчи»

Тренер «Арсенала» – о поражении от «Эвертона»

10 февраля 2023, 23:27 |
188
0
Микель АРТЕТА: «Мы будем проигрывать матчи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о реакции команды на поражение 0:1 от «Эвертона» в АПЛ (4 февраля):

«Дело не в том, чтобы находиться в зоне комфорта. Мы будем проигрывать матчи. Каждое поражение дает возможность взглянуть на другие вещи и увидеть реакцию команды».

На данный момент «Арсенал» лидирует в АПЛ с 5 очками запаса над «Манчестер Сити» и 1 матчем в запасе.

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Микель Артета Арсенал Лондон Эвертон Английская Премьер-лига
Источник BBC
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