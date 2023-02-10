Англия10 февраля 2023, 23:27 |
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Микель АРТЕТА: «Мы будем проигрывать матчи»
Тренер «Арсенала» – о поражении от «Эвертона»
10 февраля 2023, 23:27 |
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о реакции команды на поражение 0:1 от «Эвертона» в АПЛ (4 февраля):
«Дело не в том, чтобы находиться в зоне комфорта. Мы будем проигрывать матчи. Каждое поражение дает возможность взглянуть на другие вещи и увидеть реакцию команды».
На данный момент «Арсенал» лидирует в АПЛ с 5 очками запаса над «Манчестер Сити» и 1 матчем в запасе.
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