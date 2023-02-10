Микель АРТЕТА: «Мы будем проигрывать матчи»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о реакции команды на поражение 0:1 от «Эвертона» в АПЛ (4 февраля):

«Дело не в том, чтобы находиться в зоне комфорта. Мы будем проигрывать матчи. Каждое поражение дает возможность взглянуть на другие вещи и увидеть реакцию команды».

На данный момент «Арсенал» лидирует в АПЛ с 5 очками запаса над «Манчестер Сити» и 1 матчем в запасе.