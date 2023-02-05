В субботу, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Арсеналом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «ирисок».

В составе обоих команд на позиции левого защитника играли украинские футболисты. Виталий Миколенко вышел в старте «Эвертона», а Александр Зинченко – в старте «Арсенала». Виталий и Александр провели все 90 минут на поле и успели заработать по одной желтой.

Чемпионат Англии по футболу. 22-й тур. 4 февраля

Эвертон – Арсенал – 1:0

Гол: Тарковски, 60