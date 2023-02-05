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Эвертон
04.02.2023, FT 1 : 0
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Англия
05 февраля 2023, 01:20 |
38
0

Эвертон – Арсенал – 1:0. У Зинченко изжога от ирисок. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ

05 февраля 2023, 01:20 |
38
0
Эвертон – Арсенал – 1:0. У Зинченко изжога от ирисок. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Арсеналом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «ирисок».

В составе обоих команд на позиции левого защитника играли украинские футболисты. Виталий Миколенко вышел в старте «Эвертона», а Александр Зинченко – в старте «Арсенала». Виталий и Александр провели все 90 минут на поле и успели заработать по одной желтой.

Чемпионат Англии по футболу. 22-й тур. 4 февраля

Эвертон – Арсенал – 1:0

Гол: Тарковски, 60

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Тарковски (Эвертон).
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Источник Sport.ua
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