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03 февраля 2023, 00:59 |
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Эвертон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок 22-го тура АПЛ состоится 4 февраля в 14:30 по Киеву

03 февраля 2023, 00:59 |
81
0
Эвертон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко и Александр Зинченко

В субботу, 4 февраля, в Ливерпуле на поле арены «Гудисон Парк» состоится матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Арсеналом». Стартовый свисток Дэвида Кута прозвучит в 14:30 по киевскому времени.


Эвертон


У команды сменился тренер. Теперь «ириски» будут выступать под руководством Шона Дайча. Первая игра Дайча во главе и сразу против лидера АПЛ. Испытание непростое и фанаты, естественно, надеются как минимум на одно очко. Однако не все зависит только от тренера. Это замечали и болельщики ливерпульского клуба, когда их покинул Лэмпард. Но сейчас не об этом. Главный вопрос от украинских болельщиков: когда уже заиграет Виталий Миколенко? У него бывают неплохие матчи, но к примеру прошлая встреча против «Вест Хэма» закончилась для него провалом.

Сейчас «Эвертон» 19-е место в таблице АПЛ, имея в своем активе 15 очков после 20 туров. Последний раз команда выигрывала в АПЛ 22 октября. Помимо провальных результатов в лиге, «ириски» также вылетели из Кубка Англии. На фоне таких результатов, к слову, и был уволен Лэмпард.

Интересно, что в прошлом году «Эвертон» дважды проиграл «Арсеналу»: 0:2 и 1:5. Однако последнюю встречу у себя на поле «Эвертон» выиграл у «канониров».


Арсенал


Лидер АПЛ вылетел с Кубка Англии и теперь может полностью сосредоточиться на чемпионате. Украинский защитник Александр Зинченко уже не просто душа компании, а капитан без повязки, с которым «канониры» уверенно себя чувствуют и действительно верят в чемпионство. Молодой и быстрый состав, с хорошей обороной и неплохим голкипером. Да, это не тот самый «Арсенал» при Венгере, однако чем хуже версия Артеты? «Канониры» упустили Фелиша и Мудрика, их у них забрал «Челси», но даже с такой проблемой и с Жезусом в лазарете красная часть Лондона все равно находится на первой позиции в таблице АПЛ.

«Арсенал» не знает поражений в АПЛ уже 13 матчей подряд. Последний раз подопечные Артеты проигрывали 4 сентября. Тогда им поражение нанес «Манчестер Юнайтед».

Против «Эвертона» «канониры» умеют играть. Как уже было сказано выше, последние две встречи остались именно за ними. А вот с выездными матчами против «ирисок» у них проблемы. За 6 лет было сыграно 5 поединков на «Гудисон Парк» и всего один раз победа ушла лондонцам.


Ориентировочные составы


«Эвертон»: Пикфорд; Коулман, Тарковски, Коади, Миколенко; Ивоби, Гуйе, Онана, Макнил; Грэй, Калверт-Льюин.

«Арсенал»: Рамздейл; Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко; Джака, Парти; Сака, Эдегор, Мартинелли; Нкетиа.


Прогноз


Как уже было сказано выше, для нового наставника Эвертона Шона Дайча это будет действительно настоящее первое испытание. Стоит предположить и поверить, что опытный тренер подготовил для «канониров» какие-то сюрпризы. Также стоит отметить тот факт, что на своем поле «Эвертон» все-таки умеет противостоять «Арсеналу». Нашей ставкой будет «фора +1.5» на «Эвертон».

4 февраля, суббота

Эвертон – Арсенал
Ливерпуль. «Гудисон Парк». 14:30
ТВ-трансляция – Setanta Sports
ЭВЕРТОН – АРСЕНАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Судья: Дэвид Кут
Прогноз Sport.ua – 1:2
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Источник Sport.ua
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