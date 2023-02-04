Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал

В субботу, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Арсеналом». Игра завершилась сенсационной победой «ирисок» со счетом 1:0.

В составе обоих команд на позиции левого защитника играли украинские футболисты. Виталий Миколенко вышел в старте «Эвертона», а Александр Зинченко – в старте «Арсенала». Виталий и Александр провели все 90 минут на поле и успели заработать по одной желтой.

После поединка статистические порталы SofaScore и WhoScored выставили оценку игрокам. Миколенко получил 6.6 баллов по версии SofaScore и 6.7 балла ему поставил WhoScored. За матч Виталий, помимо заработанного горчичника, выиграл 4 из 12 дуэлей, 13 раз потерял мяч, оформил 3 фолла и имел всего 61% точности передач.

Зинченко, в свою очередь, получил от двух разных порталов абсолютно разные оценки. SofaScore наградила украинца в 6.8 баллов, а вот WhoScored выставил украинцу 6.1. За поединок Александр выиграл 2 дуэли, 20 раз потерял мяч, о раз сфолил и имел 81,4% точных передач.