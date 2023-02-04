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  4. Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал
Англия
04 февраля 2023, 16:55 | Обновлено 04 февраля 2023, 17:43
5037
18

Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал

Команда Виталия неожиданно обыграла команду Александра

04 февраля 2023, 16:55 | Обновлено 04 февраля 2023, 17:43
5037
18
Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Арсеналом». Игра завершилась сенсационной победой «ирисок» со счетом 1:0.

В составе обоих команд на позиции левого защитника играли украинские футболисты. Виталий Миколенко вышел в старте «Эвертона», а Александр Зинченко – в старте «Арсенала». Виталий и Александр провели все 90 минут на поле и успели заработать по одной желтой.

После поединка статистические порталы SofaScore и WhoScored выставили оценку игрокам. Миколенко получил 6.6 баллов по версии SofaScore и 6.7 балла ему поставил WhoScored. За матч Виталий, помимо заработанного горчичника, выиграл 4 из 12 дуэлей, 13 раз потерял мяч, оформил 3 фолла и имел всего 61% точности передач.

Зинченко, в свою очередь, получил от двух разных порталов абсолютно разные оценки. SofaScore наградила украинца в 6.8 баллов, а вот WhoScored выставил украинцу 6.1. За поединок Александр выиграл 2 дуэли, 20 раз потерял мяч, о раз сфолил и имел 81,4% точных передач.

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SofaScore WhoScored Виталий Миколенко Александр Зинченко Арсенал Лондон Эвертон Эвертон - Арсенал чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 18
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Gargantua
ну если за такую игру Миколенко низкий бал, то остается только руками развести.
практически безошибочный матч для защитника. что еще?  гол надо было забить?
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Дух Предков
Миколенко полностью съел Сака, да в атакующих действиях практически не участвовал, но был очень полезен в командной игре и обороне, уверенный матч от Коли
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+2
Burevestnik
зеніновсько-шахдовський рак-кыцькый  - самий красчій  хфутболіст-защітнік !!! 
куди до нього Міку і Зіні...  
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+1
Vytas Meskauskas
Не соответствует, Зинченко вообще как по мне сыграл одну из лучших игр и был лучший в команде. Раньше он по перек и назад передачи отдавал боязливое, по этому его не ставили в Сити, там нужны лидеры. Сегодня он все вертикально в борьбу атаки, бьёт по воротам , открывается а не убегает от мяча. Это был совсем другой игрок, лидер
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0
avk2307
Необъективно.
Миколенко например на 90+ головой выиграл в центре и выбил мяч ,а в отчете софа скор  ноль единоборств в воздухе....
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0
Bond
цей тур в АПЛ для наших футболістів щось не дуже був вдалим...
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0
OKs100
То есть, украинцы стали худшими игроками матча по мнению этих порталов.
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0
Запасной
Завтра сидя на  банке ,5 млн очень хорошую оценку получит в Жироне 
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-5
Обсервер Влад
Що і потрібно було довести - ще дивно, як з такою кількістю косяків їх взагалі випускають на поле... Скоро усі наші англійські "звьозди" будуть в кращому випадку стабільно на лавці киснути, якщо їх взагалі не сплавлять кудись в Чемпіоншип чи умовну Бельгію
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-10
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