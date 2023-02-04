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  4. ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона
Англия
04 февраля 2023, 17:40 | Обновлено 04 февраля 2023, 17:52
955
4

ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона

Украинский футболист повздорил с Нилом Мопе

04 февраля 2023, 17:40 | Обновлено 04 февраля 2023, 17:52
955
4
ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Нил Мопе

В субботу, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Арсеналом». Игра завершилась сенсационной победой «ирисок» со счетом 1:0.

В составе обоих команд на позиции левого защитника играли украинские футболисты. Виталий Миколенко вышел в старте «Эвертона», а Александр Зинченко – в старте «Арсенала».

На 96-й минуте Зинченко принял мяч на своей половине поля. В этот момент форвард «ирисок» Нил Мопе пошел в отбор. Нил зацепил Александра по ногам, что явно не понравилось украинцу. В итоге Александр не сдержал себя и пошел толкаться с французом, завалив его на газон. Этот момент перерос в массовую потасовку, но не более – драки не случилось.

Вскоре и Александр, и Мопе получили по желтой карточке.

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Источник Sport.ua
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GloryUkraine
Біда у Зіни з емоціями.
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romanchik.8409
Понтов много ненужных 
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0
VitosKH
Походу к психиатру пора
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