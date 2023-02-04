ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона
Украинский футболист повздорил с Нилом Мопе
В субботу, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Арсеналом». Игра завершилась сенсационной победой «ирисок» со счетом 1:0.
В составе обоих команд на позиции левого защитника играли украинские футболисты. Виталий Миколенко вышел в старте «Эвертона», а Александр Зинченко – в старте «Арсенала».
На 96-й минуте Зинченко принял мяч на своей половине поля. В этот момент форвард «ирисок» Нил Мопе пошел в отбор. Нил зацепил Александра по ногам, что явно не понравилось украинцу. В итоге Александр не сдержал себя и пошел толкаться с французом, завалив его на газон. Этот момент перерос в массовую потасовку, но не более – драки не случилось.
Вскоре и Александр, и Мопе получили по желтой карточке.
𝖬𝖺𝗎𝗉𝖺𝗒 𝗏𝗌 𝖹𝗂𝗇𝖼𝗁𝖾𝗇𝗄𝗈! pic.twitter.com/YCOgqYUsEx— EuroFoot (@eurofootcom) February 4, 2023
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