ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона

В субботу, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Арсеналом». Игра завершилась сенсационной победой «ирисок» со счетом 1:0.

В составе обоих команд на позиции левого защитника играли украинские футболисты. Виталий Миколенко вышел в старте «Эвертона», а Александр Зинченко – в старте «Арсенала».

На 96-й минуте Зинченко принял мяч на своей половине поля. В этот момент форвард «ирисок» Нил Мопе пошел в отбор. Нил зацепил Александра по ногам, что явно не понравилось украинцу. В итоге Александр не сдержал себя и пошел толкаться с французом, завалив его на газон. Этот момент перерос в массовую потасовку, но не более – драки не случилось.

Вскоре и Александр, и Мопе получили по желтой карточке.