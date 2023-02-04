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Чемпионат Англии
Астон Вилла
04.02.2023, FT 2 : 4
Лестер
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Англия
04 февраля 2023, 18:58 | Обновлено 04 февраля 2023, 19:09
854
5

Фиаско Клоппа, Борнмут без Забарного проиграл Де Дзерби, гол Тете за Лестер

«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве обыграл «Кристал Пэлас»

04 февраля 2023, 18:58 | Обновлено 04 февраля 2023, 19:09
854
5
Фиаско Клоппа, Борнмут без Забарного проиграл Де Дзерби, гол Тете за Лестер
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 января, состоялись 5 матчей 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Ливерпуль» в гостях крупно уступил «Вулверхэмптону», а игрок донецкого «Шахтера» Тете, который выступает на правах аренды в «Лестере», помог своей команде обыграть «Астон Виллу», забив гол.

Украинский защитник Илья Забарный не попал в заявку «Борнмута» на матч с «Брайтоном». Подопечные Де Дзреби вырвали победу со счетом 1:0 на последних минутах.

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, в меньшинстве обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1. На 70-й минуте был удален Каземиро.

Чемпионат Англии по футболу. 22-й тур

АПЛ. 4 февраля

  • Астон Вилла – Лестер – 2:4
  • Брайтон – Борнмут – 1:0
  • Вулверхэмптон – Ливерпуль – 3:0
  • Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:1
  • Брентфорд – Саутгемптон – 3:0
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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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donnerwetter
Ох и жирный тур получается! И это ещё не все сыграли.  Повезло зацепить на ливтв какой то британский канал Спорт 1.  Это смотрел МЮ (там драма, достойная пера), а в малом окне ещё показывали все голы параллельных матчей. Давно так не везло с трансляцией.)
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0
yuriy_kent
Це кінцева. І ніякого просвіту немає.
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0
mayakovskiy1
Радий за Де Дзербі. Брайтон це та команда АПЛ за яку хочеться вболівати. Ну й звісно не можна не порадіти що Борнмут став ближче до чемпіоншипу 
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-2
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