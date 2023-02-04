Фиаско Клоппа, Борнмут без Забарного проиграл Де Дзерби, гол Тете за Лестер

В субботу, 4 января, состоялись 5 матчей 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Ливерпуль» в гостях крупно уступил «Вулверхэмптону», а игрок донецкого «Шахтера» Тете, который выступает на правах аренды в «Лестере», помог своей команде обыграть «Астон Виллу», забив гол.

Украинский защитник Илья Забарный не попал в заявку «Борнмута» на матч с «Брайтоном». Подопечные Де Дзреби вырвали победу со счетом 1:0 на последних минутах.

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, в меньшинстве обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1. На 70-й минуте был удален Каземиро.

Чемпионат Англии по футболу. 22-й тур

АПЛ. 4 февраля

Астон Вилла – Лестер – 2:4

Брайтон – Борнмут – 1:0

Вулверхэмптон – Ливерпуль – 3:0

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:1

Брентфорд – Саутгемптон – 3:0