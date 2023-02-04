Фиаско Клоппа, Борнмут без Забарного проиграл Де Дзерби, гол Тете за Лестер
«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве обыграл «Кристал Пэлас»
В субботу, 4 января, состоялись 5 матчей 22-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Ливерпуль» в гостях крупно уступил «Вулверхэмптону», а игрок донецкого «Шахтера» Тете, который выступает на правах аренды в «Лестере», помог своей команде обыграть «Астон Виллу», забив гол.
Украинский защитник Илья Забарный не попал в заявку «Борнмута» на матч с «Брайтоном». Подопечные Де Дзреби вырвали победу со счетом 1:0 на последних минутах.
«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, в меньшинстве обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1. На 70-й минуте был удален Каземиро.
Чемпионат Англии по футболу. 22-й тур
АПЛ. 4 февраля
- Астон Вилла – Лестер – 2:4
- Брайтон – Борнмут – 1:0
- Вулверхэмптон – Ливерпуль – 3:0
- Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:1
- Брентфорд – Саутгемптон – 3:0
𝗛𝗨𝗚𝗘. What a win! 👊 🔷— Leicester City (@LCFC) February 4, 2023
Delivered by @ParimatchUK #AVLLEI pic.twitter.com/sDOuya9vzC
FT: BIG THREE POINTS! 😍— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) February 4, 2023
[1-0] 📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/SCQ984Y7u1
Three more 👊👊 pic.twitter.com/mJeSaUMxZf— Brentford FC (@BrentfordFC) February 4, 2023
Massive.— Wolves (@Wolves) February 4, 2023
💛🐺 pic.twitter.com/vOL4XFoxND
A hard-fought three points for the 10-man Reds 👏#MUFC || #MUNCRY— Manchester United (@ManUtd) February 4, 2023
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