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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
04.02.2023, FT 2 : 1
Кристал Пэлас
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Англия
05 февраля 2023, 04:13 |
14
0

Ман Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:1 Красная Каземиро за удушение. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ

05 февраля 2023, 04:13 |
14
0
Ман Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:1 Красная Каземиро за удушение. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Манечестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

Манчестер Юнайтед – Кристал Пелас – 2:1

Голы: Фернандеш, 7 (пен), Рэшфорд, 62 – Шлупп, 76.

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Джеффри Шлупп (Кристал Пэлас).
70’
Каземиро (Манчестер Юнайтед) получает красную карточку.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
7’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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