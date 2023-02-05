В субботу, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Манечестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

Манчестер Юнайтед – Кристал Пелас – 2:1

Голы: Фернандеш, 7 (пен), Рэшфорд, 62 – Шлупп, 76.