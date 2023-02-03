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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
04.02.2023 17:00 - : -
Кристал Пэлас
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Англия
03 февраля 2023, 20:38 | Обновлено 03 февраля 2023, 20:44
117
0

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч АПЛ

«Красные дьяволы» должны закрыть серию из двух игр без побед

03 февраля 2023, 20:38 | Обновлено 03 февраля 2023, 20:44
117
0
Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 февраля, в матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле лондонский «Кристал Пэлас». Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице чемпионата Англии занимает 4-е место. В 20-ти матчах он набрал 39 очков – 12 побед, 3 ничьих, 5 поражений. Стоит заметить, что манкунианцы являются одной из самых бескомпромиссных команд АПЛ. Меньше них в ничьи играл лишь лидер сезона – лондонский «Арсенал» (2 ничьи).

В двух последних своих матчах в английском чемпионате «красные дьяволы» обошлись без побед. Они 18 января сыграли на выезде вничью 1:1 с… «Кристал Пэлас», а затем 22-го числа проиграли 2:3 «Арсеналу». Любопытно, что ничья в столице с «орлами» прервала сразу 7-матчевую победную серию «Ман Юнайтед». А в АПЛ команда Эрика тен Хага побеждала до этого пять раз кряду.

Кристал Пэлас

Лондонский «Кристал Пэлас» занимает 12-ю позицию в таблице английского чемпионата. Он имеет в активе 24 очка после 20 встреч – 6 побед, 6 ничьих, 8 поражений.

В четырех последних своих играх «орлы» не побеждают. Еще 31 декабря они обыграли на выезде 2:0 «Борнмут» и как отрезало. Далее последовали поражения 0:4 дома от «Тоттенхэма» и 0:1 на выезде от «Челси», а также две ничьи в играх с «Ман Юнайтед» (1:1) и «Ньюкаслом» (0:0).

Если взять достижения на выезде, то «Кристал Пэлас» по ним занимает нынче в АПЛ 11-е место. В 9-ти гостевых поединках лондонцы набрали 9 очко – 2 победы, 3 ничьи, 4 поражения.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем матче его хозяева покажут свой класс и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.40 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Ван-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Антони, Фернендес, Рэшфорд, Вегхорст.

Кристал Пэлас: Гуайта – Уорд, Ричардс, Гуэхи, Митчелл, Дукуре, Шлупп, Олисе, Эзе, Айю, Эдуар.

4 февраля, суббота

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас
Манчестер. «Олд Траффорд». 17:00
ТВ-трансляция – Setanta Sports
Прогноз Sport.ua – 2:1
Parimatch
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Источник Sport.ua
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