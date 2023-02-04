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  4. ВИДЕО. Отличный дебют. Полузащитник Шахтера отметился за Лестер в АПЛ
Англия
04 февраля 2023, 18:26 | Обновлено 04 февраля 2023, 18:38
2679
0

ВИДЕО. Отличный дебют. Полузащитник Шахтера отметился за Лестер в АПЛ

Тете забил в ворота «Астон Виллы»

04 февраля 2023, 18:26 | Обновлено 04 февраля 2023, 18:38
2679
0
ВИДЕО. Отличный дебют. Полузащитник Шахтера отметился за Лестер в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

В субботу, 4 февраля, проходит матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между «Астон Виллой» и «Лестером».

В конце первого тайма 22-летний бразильский полузащитник «Шахтера» Тете, который выступает на правах аренды в «Лестере», вывел свою команду вперед.

Для Тете это первый матч в футболке английского клуба.

29 января бразилец присоединился к «лисам». Аренда Тете рассчитана до конца текущего сезона. Контракт с «горняками» закончится также в конце сезона 2022/23.

С апреля прошлого года Тете выступал на правах аренды за «Лион».

К 66-й минуте матча счет 3:2 в пользу «Лестера».

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Источник Sport.ua
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