ВИДЕО. Отличный дебют. Полузащитник Шахтера отметился за Лестер в АПЛ

В субботу, 4 февраля, проходит матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между «Астон Виллой» и «Лестером».

В конце первого тайма 22-летний бразильский полузащитник «Шахтера» Тете, который выступает на правах аренды в «Лестере», вывел свою команду вперед.

Для Тете это первый матч в футболке английского клуба.

29 января бразилец присоединился к «лисам». Аренда Тете рассчитана до конца текущего сезона. Контракт с «горняками» закончится также в конце сезона 2022/23.

С апреля прошлого года Тете выступал на правах аренды за «Лион».

К 66-й минуте матча счет 3:2 в пользу «Лестера».

The movement. The finish. The celebration.



Teté what a MAN pic.twitter.com/Q1HUH3Q7ID