ВИДЕО. Отличный дебют. Полузащитник Шахтера отметился за Лестер в АПЛ
Тете забил в ворота «Астон Виллы»
В субботу, 4 февраля, проходит матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между «Астон Виллой» и «Лестером».
В конце первого тайма 22-летний бразильский полузащитник «Шахтера» Тете, который выступает на правах аренды в «Лестере», вывел свою команду вперед.
Для Тете это первый матч в футболке английского клуба.
29 января бразилец присоединился к «лисам». Аренда Тете рассчитана до конца текущего сезона. Контракт с «горняками» закончится также в конце сезона 2022/23.
С апреля прошлого года Тете выступал на правах аренды за «Лион».
К 66-й минуте матча счет 3:2 в пользу «Лестера».
The movement. The finish. The celebration.— 𝙇𝘾𝙁𝘾 𝙎𝙋 (@LCFCshitposting) February 4, 2023
Teté what a MAN pic.twitter.com/Q1HUH3Q7ID
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