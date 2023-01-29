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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лестер арендовал Тете. Он принадлежит Шахтеру
Англия
29 января 2023, 13:40 | Обновлено 29 января 2023, 14:03
1840
16

ОФИЦИАЛЬНО. Лестер арендовал Тете. Он принадлежит Шахтеру

Бразильский вингер продолжит карьеру в АПЛ

29 января 2023, 13:40 | Обновлено 29 января 2023, 14:03
1840
16
ОФИЦИАЛЬНО. Лестер арендовал Тете. Он принадлежит Шахтеру
ФК Лестер. Тете

«Лестер» официально сообщил о подписании бразильского вингера Тете. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.

С апреля прошлого года Тете выступал на правах аренды за «Лион». В нынешнем сезоне на его счету 6 голов и 5 ассистов в 19 матчах во всех турнирах.

Права на 22-летнего бразильца принадлежат «Шахтеру», однако контракт с горняками рассчитан лишь до конца текущего года.

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Тете Лестер Лион Шахтер Донецк аренда игрока трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ трансферы Лиги 1
Источник ФК Лестер
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Комментарии 16
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Lesovij7
Взыскать с России бабки за всех потерянных легионеров по ценам трансфермаркета
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Злий Глобинець
Удачі. Може нарешті знайде "свою" команду.
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0
Gargantua
а зачем его арендовать, если контракт приостановлен и можно заключать контракт вне Украины?Шахтер не может на него никак влиять.
разве что у него был длительный контракт с Лионом.
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0
AK.228
АПЛ рулить💪
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Влад Тараненко
А тут цікаво, орендували вони його у Шахтаря чи у Ліона)
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maxno
Сбежал с тюряги игроков под названием шахтёр.
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-1
Умник
Бернард номер 2
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