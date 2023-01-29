ОФИЦИАЛЬНО. Лестер арендовал Тете. Он принадлежит Шахтеру

«Лестер» официально сообщил о подписании бразильского вингера Тете. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.

С апреля прошлого года Тете выступал на правах аренды за «Лион». В нынешнем сезоне на его счету 6 голов и 5 ассистов в 19 матчах во всех турнирах.

Права на 22-летнего бразильца принадлежат «Шахтеру», однако контракт с горняками рассчитан лишь до конца текущего года.