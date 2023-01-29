Англия29 января 2023, 13:40 | Обновлено 29 января 2023, 14:03
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16
ОФИЦИАЛЬНО. Лестер арендовал Тете. Он принадлежит Шахтеру
Бразильский вингер продолжит карьеру в АПЛ
29 января 2023, 13:40 | Обновлено 29 января 2023, 14:03
1840
16
«Лестер» официально сообщил о подписании бразильского вингера Тете. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.
С апреля прошлого года Тете выступал на правах аренды за «Лион». В нынешнем сезоне на его счету 6 голов и 5 ассистов в 19 матчах во всех турнирах.
Права на 22-летнего бразильца принадлежат «Шахтеру», однако контракт с горняками рассчитан лишь до конца текущего года.
Welcome to Leicêster, Tetê! 🦊 pic.twitter.com/aZVJK7wlun— Leicêster City (@LCFC) January 29, 2023
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разве что у него был длительный контракт с Лионом.