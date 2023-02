Сыграны полуфинальные матчи Кубка Бельгии. Может быть неожиданный финал

1 и 2 февраля состоялись первые полуфинальные матчи Кубка Бельгии по футболу.

Многие гранды Бельгии вылетели, не дойдя до решающих матчей. Состав финала будет довольно неожиданным.

«Сен-Жилуаз» получил фору в один мяч перед ответной игрой, победив дома «Антверпен» (1:0).

«Мехелен» в гостях нанес поражение «Зюлте-Варегем» (2:1). Ответные матчи пройдут 28 февраля и 2 марта.

Кубок Бельгии. 1/2 финала

Первые матчи, 1 и 2 февраля

Сен-Жилуаз – Антверпен – 1:0

Гол: Ньивкоп, 84.

Зюлте-Варегем – Мехелен – 1:2

Голы: Фадера, 2 – Сторм, 24, Мрабти, 50

