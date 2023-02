ВИДЕО. Капитан без повязки. Зинченко – номинант на игрока месяца в Арсенале

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко номинирован на звание лучшего игрока команды в январе.

Вместе с украинцем – еще 3 кандидата:

Победитель будет определен по результатам голосования болельщиков. Вот как пресс-служба «канониров» описала вклад Зинченко в успех команды:

«Украинец сыграл во всех пяти матчах января, и во всех из них оказал влияние на игру, появляясь на всех участках поля, чтобы помочь разбить атаки соперника и начать собственные. Он 16 раз возвращал мяч команде за эти пять игр и может похвастаться точностью передач в 87% во время своих энергичных и страстных выступлений».

Ранее Александр был признан лучшим игроком матча против «Ман Юнайтед» по версии болельщиков. Фанаты «Арсенала» часто называют Зинченко «капитаном без повязки».

🏆 It’s January Player of the Month time 💪



📞 Nketiah

🔋 Zinchenko

🧤 Ramsdale

💫 Odegaard



🗳 Get voting, Gooners 👇