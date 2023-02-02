ВИДЕО. Капитан без повязки. Зинченко – номинант на игрока месяца в Арсенале
Вместе с Александром – еще 3 кандидата
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко номинирован на звание лучшего игрока команды в январе.
Вместе с украинцем – еще 3 кандидата:
- Мартин Эдегор;
- Эдди Нкетиа;
- Эрон Рамздейл.
Победитель будет определен по результатам голосования болельщиков. Вот как пресс-служба «канониров» описала вклад Зинченко в успех команды:
«Украинец сыграл во всех пяти матчах января, и во всех из них оказал влияние на игру, появляясь на всех участках поля, чтобы помочь разбить атаки соперника и начать собственные. Он 16 раз возвращал мяч команде за эти пять игр и может похвастаться точностью передач в 87% во время своих энергичных и страстных выступлений».
Ранее Александр был признан лучшим игроком матча против «Ман Юнайтед» по версии болельщиков. Фанаты «Арсенала» часто называют Зинченко «капитаном без повязки».
🏆 It’s January Player of the Month time 💪— Arsenal (@Arsenal) February 2, 2023
📞 Nketiah
🔋 Zinchenko
🧤 Ramsdale
💫 Odegaard
🗳 Get voting, Gooners 👇
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