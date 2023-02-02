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  4. ВИДЕО. Капитан без повязки. Зинченко – номинант на игрока месяца в Арсенале
Англия
02 февраля 2023, 15:25 | Обновлено 02 февраля 2023, 16:16
888
0

ВИДЕО. Капитан без повязки. Зинченко – номинант на игрока месяца в Арсенале

Вместе с Александром – еще 3 кандидата

02 февраля 2023, 15:25 | Обновлено 02 февраля 2023, 16:16
888
0
ВИДЕО. Капитан без повязки. Зинченко – номинант на игрока месяца в Арсенале
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко номинирован на звание лучшего игрока команды в январе.

Вместе с украинцем – еще 3 кандидата:

  • Мартин Эдегор;
  • Эдди Нкетиа;
  • Эрон Рамздейл.

Победитель будет определен по результатам голосования болельщиков. Вот как пресс-служба «канониров» описала вклад Зинченко в успех команды:

«Украинец сыграл во всех пяти матчах января, и во всех из них оказал влияние на игру, появляясь на всех участках поля, чтобы помочь разбить атаки соперника и начать собственные. Он 16 раз возвращал мяч команде за эти пять игр и может похвастаться точностью передач в 87% во время своих энергичных и страстных выступлений».

Ранее Александр был признан лучшим игроком матча против «Ман Юнайтед» по версии болельщиков. Фанаты «Арсенала» часто называют Зинченко «капитаном без повязки».

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Источник ФК Арсенал Лондон
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