Арсенал непобедим против ПСВ на домашней арене в еврокубках

«Арсенал» в 5 матчах еврокубков против «ПСВ» на домашней арене не проиграл ни разу (3 победы, 2 ничьи).

21 февраля в 13:00 по Киеву состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. По ее итогам «Арсенал» и «ПСВ» встретятся на этой стадии соревнования. Первый поединок запланирован на 4 марта в Нидерландах, а ответный матч - на 12 марта в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

За время противостояния этих клубов в ЛЧ и ЛЕ было проведено 10 игр (4 победы «Арсенала», 2 победы «ПСВ», 4 ничьих). Последний матч между командами состоялся в сезоне 23/24 на групповой стадии Лиги чемпионов (12 декабря 2023, 1:1).

