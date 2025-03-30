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Чемпионат Нидерландов
ПСВ Эйндховен
30.03.2025 15:30 - : -
Аякс
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Нидерланды
30 марта 2025, 06:07 |
36
0

ПСВ – Аякс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Нидерландов

Поединок состоится 30 марта в 15:30 по Киеву

30 марта 2025, 06:07 |
36
0
ПСВ – Аякс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Петер Бош

30 марта на «Филлипс» пройдет матч 27-го тура Эредивизии Нидерландов, в котором ПСВ встретится с Аяксом. Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени.

ПСВ

Команда в 2023-м году вернула на родину Петера Боса. Тот оправдал доверия сразу, дебютировав после возвращения в Нидерланды с победы в Суперкубке. И, главное, потом в Эредивизии было выиграно гонку с Фейеноордом за лидерство. Но сейчас уже не так все легко удается.

Голландцы неплохо себя проявили в Лиге чемпионов. Они справились даже с Ювентусом в плей-офф, но в марте были унизительные 1:7 в первом же, домашнем матче с Арсеналом. Тогда как раз был пик спада, в рамках которого в полуфинале кубка уступили Гоу Эхед Иглс, а в Эредивизии после уверенного лидерства выигрывали только дважды в девяти турах. Ожить получилось только в марте - обыграли Херенвен 2:1 на дома и разгромили Валвейк на выезде. Но все равно чемпион подходит к важному противостоянию с отставанием в 6 очков от вечного врага.

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Аякс

Клуб в прошлом сезоне пережил рекордный спад. Но из него успели выйти весной, в итоге все-таки добыв пропуск в Лигу Европы. Там подопечные уже Фариоли (это первый итальянский наставник в Амстердаме) могли вылететь еще летом, с Панатинаикосом, которого прошли в рекордно затянувшейся серии пенальти. Но в итоге получилось дотянуть до 1/8 финала, правда, уже там уступили Айнтрахту и дома, и, разгромно, во Франкфурте.

Сейчас столичный коллектив сосредоточен только на Эредивизии (в кубке еще в середине января уступили АЗ). Он воспользовался спадом чемпиона, и сумела к концу зимы стать единоличным лидером. Было даже 10 побед кряду. Но в прошлом туре в гости приезжал АЗ, и его снова не получилось обыграть - наоборот, дважды отыгрывались и закончили 2:2.

Статистика личных встреч

ПСВ не проигрывали в 7 поединках кряду. Но в ноябре чемпион уступил 2:3 в Амстердаме.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что хозяева выиграют и взвинтят чемпионскую интригу. Но гости дадут бой - поставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,74).

Прогноз Sport.ua
ПСВ Эйндховен
30 марта 2025 -
15:30
Аякс
Тотал больше 3.0 1.74 Сделать ставку
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ПСВ Аякс чемпионат Нидерландов по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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