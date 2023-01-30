Источник: Эвертон назначил нового тренера. Стали известны детали контракта
Виталия Миколенко будет тренировать Шон Дайч
Известный журналист Фабрицио Романо заявил, что английский футбольный клуб «Эвертон» назначил нового главного тренера.
Им стал английский специалист Шон Дайч. Романо сообщает, что контракт подписан на 2.5 года. Официального объявления еще не было, но оно должно случиться в ближайшее время.
Предыдущим местом работы 51-летнего Дайча был «Бернли», который он возглавлял в 2012 – 2022 годах. До этого Дайч работал с «Брайтоном». На посту главного тренера «Эвертона» Дайч заменит Фрэнка Лэмпарда.
В составе «ирисок» играет украинский защитник Виталий Миколенко. Сейчас «Эвертон» находится на 19-й позиции в АПЛ и имеет 15 очков после 20 туров.
Everton have all contracts signed with Sean Dyche set to be unveiled as new head coach, confirmed - it will be official soon. 🔵✍🏻 #EFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2023
Dyche will become new Toffees manager on a two year and half contract, as expected. pic.twitter.com/TjkeSkw6hU
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