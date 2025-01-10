Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. США могут потерять право на проведение ЧМ-2026 и ОИ-2028. Известна причина
Чемпионат мира
10 января 2025, 15:43 | Обновлено 10 января 2025, 15:45
1361
0

США могут потерять право на проведение ЧМ-2026 и ОИ-2028. Известна причина

Соединенные штаты имеют проблемы с WADA

10 января 2025, 15:43 | Обновлено 10 января 2025, 15:45
1361
0
США могут потерять право на проведение ЧМ-2026 и ОИ-2028. Известна причина
ФИФА

Соединенные штаты Америки приостановили выплату взносов (а именно 3.625 миллиона долларов) в WADA за 2024 год, сообщает издание CNN со ссылкой на первоисточник информации Reuters.

По информации CNN, задолженность США Всемирному антидопинговому агентству может привести к тому, что страну лишат права на проведение чемпионата мира по футболу 2026 и Олимпийских игр 2028, а американским спортсменам придется выступать на соревнованиях без флага и гимна.

Отмечается, что позиция США по прекращению выплат WADA заключается в том, чтобы заставить спортивный надзорный орган пойти на глобальные реформы.

По теме:
ФОТО. Планы сборной Украины в 2025 году: команда проведет 10 матчей
Звездный бразилец хочет, чтобы его вызвали на чемпионат мира 2026 года
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер топовой сборной объявил о своем уходе
ЧМ-2026 по футболу Олимпийские игры 2028
Дмитро Вус Источник: CNN
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
Бокс | 10 января 2025, 01:11 0
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко

Шакур Стивенсон высказался о Василии Ломаченко

Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Футбол | 10 января 2025, 07:50 13
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком

«Реал» выставил украинца и еще троих игроков на трансфер

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Бокс | 10.01.2025, 08:35
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Футбол | 10.01.2025, 16:52
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Шахтер или Металлист 1925? Крупский подписал контракт с новым клубом
Футбол | 10.01.2025, 14:31
Шахтер или Металлист 1925? Крупский подписал контракт с новым клубом
Шахтер или Металлист 1925? Крупский подписал контракт с новым клубом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
09.01.2025, 12:14 17
Футбол
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
09.01.2025, 06:00 20
Теннис
Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
08.01.2025, 16:52 9
Футбол
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
08.01.2025, 18:32 4
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
08.01.2025, 21:19
Бокс
Переговоры начались. Известно, где Зидан возобновит тренерскую карьеру
Переговоры начались. Известно, где Зидан возобновит тренерскую карьеру
08.01.2025, 20:09 1
Футбол
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
09.01.2025, 07:48 1
Бокс
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
09.01.2025, 16:51 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем