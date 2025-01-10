США могут потерять право на проведение ЧМ-2026 и ОИ-2028. Известна причина

Соединенные штаты Америки приостановили выплату взносов (а именно 3.625 миллиона долларов) в WADA за 2024 год, сообщает издание CNN со ссылкой на первоисточник информации Reuters.

По информации CNN, задолженность США Всемирному антидопинговому агентству может привести к тому, что страну лишат права на проведение чемпионата мира по футболу 2026 и Олимпийских игр 2028, а американским спортсменам придется выступать на соревнованиях без флага и гимна.

Отмечается, что позиция США по прекращению выплат WADA заключается в том, чтобы заставить спортивный надзорный орган пойти на глобальные реформы.