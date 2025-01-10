Сити за €50 млн подпишет игрока экзотической сборной. Он играл в беларуси

Английский «Манчестер Сити» очень близок к трансферу узбекского центрального защитника французского «Ланса» Абдукодира Хусанова, сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

По информации различных источников, «горожане» готовы заплатить за 20-летнего футболиста 50 миллионов евро. Интересно, что полтора года назад «Ланс» приобрел его из белорусского «энергетика» всего за 100 тысяч в валюте.

В сезоне 2024/25 Абдукодир Хусанов провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее от трансфера Абдукодира Хусанова отказался мадридский «Реал».