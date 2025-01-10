Мареска прогнозирует скорый уход из Челси двух игроков

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска больше не рассчитывает на Бена Чилуэлла и Чезаре Казадеи. Наставник надеется, что игрокам найдут новый клуб. Чтобы избежать травм, Мареска не будет использовать этих футболистов.

В субботу, 11 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии. В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» встретятся «Челси» и «Моркам». Бен Чилуэлл и Чезаре Казадеи не будут играть в этом поединке. Мареска не хочет ставить под угрозу их шансы уйти из «Челси» в этом месяце.

«Бен Чилуэлл в данный момент думает, что он, вероятно, уйдет, поэтому лучше избегать его использования, чтобы избежать травм и подобных вещей. Чезаре не будет в составе, и ситуация примерно такая же, как у Бена. Пойти и поиграть в другом клубе в данный момент является для него лучшим выходом», – сказал тренер «Челси».

«Челси» хочет улучшить свою финансовую ситуацию. Кроме Казадеи и Чилуэлла, клуб планирует избавиться от Харви Вейлу и Карни Чуквуэмеку.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» возглавил тренер, работавший с Мудриком в «Челси».