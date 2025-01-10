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  4. Гаэль Монфис – Зизу Бергс. Финал в Окленде. Смотреть онлайн LIVE трансляция
ATP
10 января 2025, 17:10 |
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Гаэль Монфис – Зизу Бергс. Финал в Окленде. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира АТР 250 в Окленде 11 января в 03:00

10 января 2025, 17:10 |
120
2
Гаэль Монфис – Зизу Бергс. Финал в Окленде. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

11 января французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 52) продолжит выступления на хардовом турнире АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В финале француз сыграет против Зизу Бергса (Бельгия, ATP 66). Ориентировочное время начала игры – 03:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперников.

Бергс начал выступления еще в квалификации, пройдя на своем пути Пабло Карреньо Бусту, Франсиско Комесанью, Айзека Бекрофта, Луку Нарди, Роберто Карбальеса Баэну и Нуну Боржеша. Монфис в Окленде успел переиграть Педро Мартинеса, Яна-Леннарда Штруффа, Факундо Диаса Акосту и Нишеша Басаваредди.

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Зизу Бергс Гаэль Монфис смотреть онлайн ATP Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Mystic_Healer
25 років, назвали на честь Зідана?
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