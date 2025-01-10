Гаэль Монфис – Зизу Бергс. Финал в Окленде. Смотреть онлайн LIVE трансляция

11 января французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 52) продолжит выступления на хардовом турнире АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В финале француз сыграет против Зизу Бергса (Бельгия, ATP 66). Ориентировочное время начала игры – 03:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперников.

Бергс начал выступления еще в квалификации, пройдя на своем пути Пабло Карреньо Бусту, Франсиско Комесанью, Айзека Бекрофта, Луку Нарди, Роберто Карбальеса Баэну и Нуну Боржеша. Монфис в Окленде успел переиграть Педро Мартинеса, Яна-Леннарда Штруффа, Факундо Диаса Акосту и Нишеша Басаваредди.

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