Гаэль Монфис – Зизу Бергс. Финал в Окленде. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира АТР 250 в Окленде 11 января в 03:00
11 января французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 52) продолжит выступления на хардовом турнире АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.
В финале француз сыграет против Зизу Бергса (Бельгия, ATP 66). Ориентировочное время начала игры – 03:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча соперников.
Бергс начал выступления еще в квалификации, пройдя на своем пути Пабло Карреньо Бусту, Франсиско Комесанью, Айзека Бекрофта, Луку Нарди, Роберто Карбальеса Баэну и Нуну Боржеша. Монфис в Окленде успел переиграть Педро Мартинеса, Яна-Леннарда Штруффа, Факундо Диаса Акосту и Нишеша Басаваредди.
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